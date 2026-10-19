北米配給A24のクライム・サスペンス『大富豪になるための正しい殺し方』（2026年11月13日公開 配給：KADOKAWA）で主役を務めるグレン・パウエルのインタビュー映像と、撮影現場での一幕を切り取ったメイキング写真2点が公開となった。

『大富豪になるための正しい殺し方』は、大富豪の家系から不当に追放され貧困生活を余儀なくされた主人公が、本来手に入れるはずだった280億ドル（約4.5兆円）という巨額の遺産を取り戻すため、相続に立ちはだかる7人の金持ち一族を巧妙な「事故」に見せかけて次々と抹殺していく物語。北米配給は気鋭のスタジオ、A24が手がけている。

主人公のベケット・レッドフェローを演じるのは、グレン・パウエル。『トップガン マーヴェリック』（2022）のハングマン役で一躍その名を轟かせ、『ヒットマン』（2023）『ランニング・マン』（2025）など主演作が相次ぐ最旬スターが、貧しい育ちながらも母親仕込みの「上流階級らしい」知性と振る舞いを武器に、粛々と殺人を成し遂げる主人公をスタイリッシュかつダークに演じる。ベケットを翻弄する初恋の相手・ジュリア役には、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）のプッシーキャット役 や『サブスタンス』（2024）の怪演が話題となったマーガレット・クアリー。大人になって再会し、主人公の計画をかき乱すミステリアスなヒロインを魅力たっぷりに演じる。さらに、レッドフェロー家の絶対的な長であるホワイトロー役には、アカデミー賞ノミネートの名優エド・ハリスが扮し、作品に圧倒的な重厚感をもたらしている。監督・脚本を手掛けたのは、長編デビュー作『エミリー・ザ・クリミナル』（2022）でサンダンス映画祭をはじめ各国の映画祭・映画賞で高い評価を得て脚光を浴びたジョン・パットン・フォード。古典的な犯罪喜劇のプロットを現代風にアップデートし、鋭い知性と心地よい緊張感、そして痛烈なブラックユーモアを交えた一級のエンターテインメントへと仕上げた。

この度、本作で主演を務めるグレン・パウエルが、新鋭ジョン・パットン・フォード監督との運命的な出会いから、作品の持つ唯一無比の魅力について熱く語るインタビュー映像と、撮影現場での一幕を切り取ったメイキング写真2点が公開となった。

グレン・パウエルが本作の初期稿（当時のタイトルは"Rothschild"）と出会ったのは、2009年から2010年頃のロサンゼルスだった。当時ハリウッド中の誰もが「これは凄いストーリーだ」と絶賛する注目の脚本であり、グレン自身もその面白さに強く惹かれたという。

『アメリカン・サイコ』（2000）のフォロワー作や、『タクシードライバー』（1976）の二番煎じを数多く目にしてきた中で、監督のジョン・パットン・フォードと膝を突き合わせたグレンは、彼が描こうとしていた独自のビジョンに触れ、「こんな映画は見たことがない」と強い衝撃を受けた。既存作品とは一線を画す本作を、グレンは「いわば“"殺人の要素"がある『オーシャンズ11』（2001）」だと話す。

常に映画制作において「本物らしさ」を追求するジョン・パットン・フォード監督だが、そんな彼をグレンは、表現するのが極めて難しい繊細なトーンを自信に満ちた巧みな手腕でコントロールする監督の姿を「若き日のスティーヴン・ソダーバーグを彷彿とさせる」と高く評価する。

「画面作りやストーリーテリングに、実に遊び心があるんです。こんなにユニークな旅へと導いてくれる監督との出会いは、俳優にとってとても貴重なことです。多くの映画は他の映画と似ているように思えて、「ああ、こういう感じね」となりがちですが、この唯一無二の世界観に参加できたことは、とても胸が躍る体験でした」とグレンは振り返る。

また、グレンは「監督が演出する殺人シーンの面白さは軽快でポップな楽しさにあります。この映画をクールにしているのは、『オーシャンズ11』や『グッドフェローズ』（1990）のような撮影スタイルです。本物のカッコよさと楽しさがあふれています。願望の成就があり、アメリカ的な野心を描いた物語で、演出が冴えわたっています」と語る。

さらに本作について「クールな躍動感とロック魂が詰まっています」と表現。スタイリッシュな映像美と軽快なエンターテインメント性が融合した本作に太鼓判を押している。