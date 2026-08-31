『大富豪になるための正しい殺し方』で魔性の女を演じるマーガレット・クアリーの場面写真が公開

グレン・パウエル主演、北米配給A24のクライム・サスペンス『大富豪になるための正しい殺し方』（2026年11月13日公開 配給：KADOKAWA）で魔性の女・ジュリアを演じるマーガレット・クアリーの場面写真が公開となった。

『大富豪になるための正しい殺し方』は、大富豪の家系から不当に追放され貧困生活を余儀なくされた主人公が、本来手に入れるはずだった280億ドル（約4.5兆円）という巨額の遺産を取り戻すため、相続に立ちはだかる7人の金持ち一族を巧妙な「事故」に見せかけて次々と抹殺していく物語。北米配給は気鋭のスタジオ、A24が手がけている。

主人公のベケット・レッドフェローを演じるのは、グレン・パウエル。『トップガン マーヴェリック』（2022）のハングマン役で一躍その名を轟かせ、『ヒットマン』（2023）『ランニング・マン』（2025）など主演作が相次ぐ最旬スターが、貧しい育ちながらも母親仕込みの「上流階級らしい」知性と振る舞いを武器に、粛々と殺人を成し遂げる主人公をスタイリッシュかつダークに演じる。ベケットを翻弄する初恋の相手・ジュリア役には、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）のプッシーキャット役 や『サブスタンス』（2024）の怪演が話題となったマーガレット・クアリー。大人になって再会し、主人公の計画をかき乱すミステリアスなヒロインを魅力たっぷりに演じる。さらに、レッドフェロー家の絶対的な長であるホワイトロー役には、アカデミー賞ノミネートの名優エド・ハリスが扮し、作品に圧倒的な重厚感をもたらしている。監督・脚本を手掛けたのは、長編デビュー作『エミリー・ザ・クリミナル』（2022）でサンダンス映画祭をはじめ各国の映画祭・映画賞で高い評価を得て脚光を浴びたジョン・パットン・フォード。古典的な犯罪喜劇のプロットを現代風にアップデートし、鋭い知性と心地よい緊張感、そして痛烈なブラックユーモアを交えた一級のエンターテインメントへと仕上げた。

この度、『サブスタンス』（2024）の怪演で世界を戦慄させ、本日公開の『ラスト・サバイバー』では過酷な終末世界をタフに生き抜くヒロインを演じた注目俳優マーガレット・クアリーが演じる魔性の女・ジュリアの場面写真が公開となった。本作では『ラスト・サバイバー』で過酷な環境下で希望を捨てずタフに生き抜く泥臭いヒロインの姿から打って変わり、公式アンバサダーを務めるシャネルの衣装に身を包み、男たちを意のままに操るゴージャスで狡猾な小悪魔・ジュリアへと鮮やかな変身を遂げている。

劇中、ジュリアは幼少時代にベケットと出会い、大人になって運命的な再会を果たす。気品と魅力に溢れた上流階級のジュリアと大富豪一家を追われ貧しい育ちのベケット。格差はあれど初恋に落ちた二人は、映画全体を通して ただならぬ絆で結ばれていくが、その関係は一筋縄ではいかない。

プロデューサーのピート・チェルニンは「ジュリアは非常に美しく、小悪魔的なファム・ファタールであり、おそらくベケットを意のままに操っている」と語る。

監督のジョン・パットン・フォードも「ジュリアは映画製作の偉大な伝統を受け継ぐ、30年代や40年代の作品に登場したようなファム・ファタールを現代風にアップデートした存在」と説明。 「彼女はエリートであり、ずっとそうやって生きてきた。『自分には素晴らしいことだけが起こる価値がある』と感じて育ち、大人になってからもその感覚を手放せずにいる」と、その危うい人物像を明かしている。

マーガレット・クアリーは、2013年、ジア・コッポラ監督の映画『パロアルト・ストーリー』で俳優デビューし、クエンティン・タランティーノ監督『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）やヨルゴス・ランティモス監督『哀れなるものたち』（2023）など話題作に次々と出演。『サブスタンス』での怪演やエミー賞ノミネートの Netflixドラマ『メイドの手帖』（2021）など主演作でも圧倒的な存在感を発揮している。

今回演じるジュリアについて、クアリー自身は「ジョンの脚本は素晴らしかった。それに、男性俳優をいじめるのが大好きだから」と茶目っ気たっぷりに語り、撮影現場でも大いに楽しんだ様子がうかがえる。フォード監督は「マーガレットは抑えきれない性格の持ち主で、登場時のあのキャラクターが持つ大胆さの多くを体現している。それが 彼女という人間なのです」と全幅の信頼を寄せる。

公開された場面写真では、シャンパングラスを片手に机の上に脚を組み、不敵な表情を浮かべる姿、シックなスーツで知的な冷徹さを漂わせる姿が捉えられている。過酷なサバイバル劇からゴージャスな逆転サスペンスまで、全く異なる役どころを完璧にものにする実力派マーガレット・クアリーの底知れぬ魅力に注目いただきたい。