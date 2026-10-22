香港映画『逆流の男たち』の監督コメント動画が公開 - MIBOROCKとのコラボステッカー発売も決定

香港映画『逆流の男たち』（2026年11月6日公開 配給：ユナイテッドエンタテインメント）で監督を務めるサニー・チャンのコメント動画が公開となった。また、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』（2024）も手掛けた香港の映画やカルチャーを独自のデザインで表現するグッズブランド「MIBOROCK」とのコラボステッカー発売も決定した。
『逆流の男たち』は、リストラ騒動に巻き込まれた4人の"おっさん"が、ひょんなことからボートレースに出場する羽目になった顛末を描く大人の青春映画。2018年7月に公開されるや、一躍SNSや口コミで話題となり、異例となる3カ月超のロングラン・ヒットを記録。さらには、最優秀作品賞など、全11部門にノミネートされた「第38回香港電影金像獎」を始め、数々の映画賞を席巻し、多くの映画ファンや評論家、業界関係者に愛され、その年の香港映画界を代表する一作となった。
2026年に50周年大会が開催された、伝統的イベント「香港国際ドラゴンボートレース」を背景に、誰にでも起こり得る「中年の危機」という社会問題に切り込んだ、笑って、泣けて、胸熱くなるエンタメ作品が、満を持して日本に上陸する。「逆流に立ち向かう男たち」を演じるのは、『エグザイル／絆』（2006）『プロセキューター』（2024）などに出演していた名バイプレイヤー、フランシス・ンに、香港演劇界の重鎮プーン・チャンリョン。そして、後に『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』（2024）で黒社会の師弟キャラ・虎兄貴と十二少を演じ、日本でも高い人気を誇るケニー・ウォンとトニー・ウー。本作は、二人の初共演作であることからも、ファンならずとも必見といえるだろう。
監督はデビュー作となる本作を機に、一躍ヒットメイカーになった脚本家出身のサニー・チャン。個性的な登場人物や、「俺たちを支えてくれる者は誰もいない。俺たちは自分で自分を支えるんだ（冇人撐我哋 我哋自己撐自己！）」などの観る者の心を奮い立たせる名ゼリフが飛び出す。
この度、監督を務めたサニー・チャンよりコメント映像が到着した。サニー・チャンは先述の通り、脚本家の出身であり、監督デビュー作となる本作を機に、一躍香港のヒットメイカーとして認知されていった経緯がある。若い頃から日本の映画が好きで憧れていたという監督は、自分の作品が日本で公開されることをとても喜んでいる様子。日本でもこの映画とドラゴンボートを通して、"香港の精神"を感じてもらえることを期待している、と監督は語っている。
また、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』も手掛けた香港の映画やカルチャーを独自のデザインで表現するグッズブランド「MIBOROCK」と本作がコラボし、新たにステッカーを発売することも決定した。作中の主要キャライラスト5名分と邦題ステッカーを、日本公開にあわせた水色のカラーで展開。キャストのステッカーには原語で作中の名ゼリフが印字されている。ステッカーは数量限定のセット販売で、各公開劇場にて販売を開始予定。
■ストーリー
これといった将来の目標もなく、日々の仕事をこなすだけの通信会社に勤める3人のエンジニア、"龍＜ロン＞"（フランシス・ン）、"淑儀＜ソクイ―＞"（プーン・チャンリョン）、"威廉＜ウィリアム＞"（トニー・ウー）。ある日、社内で起こったリストラ騒動に巻き込まれてしまった彼らは、ひょんなことから会社がスポンサーを務める「香港ドラゴンボートレース」に出場することになる。しかも、そのメンバーの中には、同僚をクビにしたことで彼らと対立していた上司・"黎＜ライ＞"（ケニー・ウォン）も含まれていた。しかもこの4人は、プライベートでもさまざまな問題に直面していた——。もがき苦しむ男たちは、よりよい明日を目指して過酷な人生に立ち向かう。まるで、ロンが溺愛する映画『男たちの挽歌』（1986）のキャラクターたちのように!!
■出演者
フランシス・ン（吳鎮宇）
プーン・チャンリョン（潘燦良）
ケニー・ウォン（黃德斌）
トニー・ウー（胡子彤）
ジェニファー・ユー（余香凝)
ナンシー・ウー（胡定欣)
■スタッフ
監督・脚本：サニー・チャン（陳錦鴻）
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