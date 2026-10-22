香港映画『逆流の男たち』（2026年11月6日公開 配給：ユナイテッドエンタテインメント）で監督を務めるサニー・チャンのコメント動画が公開となった。また、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』（2024）も手掛けた香港の映画やカルチャーを独自のデザインで表現するグッズブランド「MIBOROCK」とのコラボステッカー発売も決定した。

香港映画『逆流の男たち』の監督コメント動画が公開 - MIBOROCKとのコラボステッカー発売も決定

『逆流の男たち』は、リストラ騒動に巻き込まれた4人の"おっさん"が、ひょんなことからボートレースに出場する羽目になった顛末を描く大人の青春映画。2018年7月に公開されるや、一躍SNSや口コミで話題となり、異例となる3カ月超のロングラン・ヒットを記録。さらには、最優秀作品賞など、全11部門にノミネートされた「第38回香港電影金像獎」を始め、数々の映画賞を席巻し、多くの映画ファンや評論家、業界関係者に愛され、その年の香港映画界を代表する一作となった。

2026年に50周年大会が開催された、伝統的イベント「香港国際ドラゴンボートレース」を背景に、誰にでも起こり得る「中年の危機」という社会問題に切り込んだ、笑って、泣けて、胸熱くなるエンタメ作品が、満を持して日本に上陸する。「逆流に立ち向かう男たち」を演じるのは、『エグザイル／絆』（2006）『プロセキューター』（2024）などに出演していた名バイプレイヤー、フランシス・ンに、香港演劇界の重鎮プーン・チャンリョン。そして、後に『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』（2024）で黒社会の師弟キャラ・虎兄貴と十二少を演じ、日本でも高い人気を誇るケニー・ウォンとトニー・ウー。本作は、二人の初共演作であることからも、ファンならずとも必見といえるだろう。

監督はデビュー作となる本作を機に、一躍ヒットメイカーになった脚本家出身のサニー・チャン。個性的な登場人物や、「俺たちを支えてくれる者は誰もいない。俺たちは自分で自分を支えるんだ（冇人撐我哋 我哋自己撐自己！）」などの観る者の心を奮い立たせる名ゼリフが飛び出す。

この度、監督を務めたサニー・チャンよりコメント映像が到着した。サニー・チャンは先述の通り、脚本家の出身であり、監督デビュー作となる本作を機に、一躍香港のヒットメイカーとして認知されていった経緯がある。若い頃から日本の映画が好きで憧れていたという監督は、自分の作品が日本で公開されることをとても喜んでいる様子。日本でもこの映画とドラゴンボートを通して、"香港の精神"を感じてもらえることを期待している、と監督は語っている。

また、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』も手掛けた香港の映画やカルチャーを独自のデザインで表現するグッズブランド「MIBOROCK」と本作がコラボし、新たにステッカーを発売することも決定した。作中の主要キャライラスト5名分と邦題ステッカーを、日本公開にあわせた水色のカラーで展開。キャストのステッカーには原語で作中の名ゼリフが印字されている。ステッカーは数量限定のセット販売で、各公開劇場にて販売を開始予定。