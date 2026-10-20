カーアクション大作シリーズ『ワイルド・スピード』25周年を記念して、故ポール・ウォーカー演じる主人公ブライアン・オコナーが実際に撮影で運転した「NISSAN SKYLINE GT-R （R34）」を日本国内で展示するイベント「ワイスピ カーツアー2026」が開催される。

『ワイルド・スピード』25周年を記念して、ブライアンの愛車を日本で展示<br> © Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

『ワイルド・スピード』25周年を記念して、ブライアンの愛車を日本で展示
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「ワイスピ カーツアー2026」では、撮影で実際に使用された超貴重な劇中車が日本を巡る。本ツアー最大の目玉は、シリーズ屈指の人気を誇る『ワイルド・スピードX2』（2003）にて、故ポール・ウォーカー演じる主人公ブライアン・オコナーが実際に撮影で運転した「NISSAN SKYLINE GT-R （R34）」の展示。スクリーンを激しく駆け抜けた本物の劇中車が、日本初上陸を果たす。

この興奮必至のカーツアーは、2026年11月7日の兵庫県を皮切りに、関東・中部・関西・東北など、日本各地11か所を巡回する。また、ツアー会場限定の「25周年ステッカー」も各イベント開催日に500名にプレゼント（配布条件や方法は会場によって異なる）。25周年のメモリアルイヤーにふさわしい、見逃せない特別なツアーに、ぜひ期待いただきたい。ツアーの日程、および会場は以下の通り。

  • 11月7日（土）    兵庫県　　MEGAドン・キホーテ姫路広畑店
  • 11月8日（日）    静岡県　　コジマ×ビックカメラ静岡店
  • 11月14日（土）   東京都　　「KUHL Racing Presents 2026 JAF日本ドリフト選手権　GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.9&10」（「2026 TOKYO DRIFT」）
  • 11月15日（日）   東京都　　「KUHL Racing Presents 2026 JAF日本ドリフト選手権　GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.9&10」（「2026 TOKYO DRIFT」）
  • 11月20日（金）   福島県　　MEGAドン・キホーテ ラパークいわき店
  • 11月21日（土）   栃木県　　アピタ宇都宮店
  • 11月23日（月）   愛知県　　アピタ名古屋空港店
  • 11月28日（土）   埼玉県　　MEGAドン・キホーテ蓮田店
  • 11月29日（日）   群馬県  ヤマダデンキTecc LIFE SELECT 前橋吉岡店
  • 12月5日（土）    栃木県  コジマ×ビックカメラ宇都宮本店
  • 12月11日（金）   千葉県　　東京コミコン2026　幕張メッセ1～6ホール
  • 12月12日（土）   千葉県　　東京コミコン2026　幕張メッセ1～6ホール
  • 12月13日（日）   千葉県　　東京コミコン2026　幕張メッセ1～6ホール
  • 12月19日（土）   愛知県　　VARIEGATOR本店
  • 12月20日（日）   愛知県　　VARIEGATOR本店

各会場のイベント開催時間、開催地の追加・変更がある場合は、「ワイルド・スピード」公式サイト内の特設ページNBCユニバーサル公式X にて告知する。

  • NISSAN SKYLINE GT-R （R34）を載せて走る"ワイスピ25周年記念"仕様トラック

    NISSAN SKYLINE GT-R （R34）を載せて走る"ワイスピ25周年記念"仕様トラック

また、現在、SNSハッシュタグキャンペーンを実施している。カーツアーの写真や動画、またはワイスピへの想いをハッシュタグ【#ワイスピカーツアー2026キャンペーン】をつけて投稿すると、抽選でプレゼントが当たる。詳細は、こちらも特設ページを参照いただきたい。

  • カーツアー会場限定「25周年ステッカー」

    カーツアー会場限定「25周年ステッカー」