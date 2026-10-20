カーアクション大作シリーズ『ワイルド・スピード』25周年を記念して、故ポール・ウォーカー演じる主人公ブライアン・オコナーが実際に撮影で運転した「NISSAN SKYLINE GT-R （R34）」を日本国内で展示するイベント「ワイスピ カーツアー2026」が開催される。

『ワイルド・スピード』25周年を記念して、ブライアンの愛車を日本で展示

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「ワイスピ カーツアー2026」では、撮影で実際に使用された超貴重な劇中車が日本を巡る。本ツアー最大の目玉は、シリーズ屈指の人気を誇る『ワイルド・スピードX2』（2003）にて、故ポール・ウォーカー演じる主人公ブライアン・オコナーが実際に撮影で運転した「NISSAN SKYLINE GT-R （R34）」の展示。スクリーンを激しく駆け抜けた本物の劇中車が、日本初上陸を果たす。

この興奮必至のカーツアーは、2026年11月7日の兵庫県を皮切りに、関東・中部・関西・東北など、日本各地11か所を巡回する。また、ツアー会場限定の「25周年ステッカー」も各イベント開催日に500名にプレゼント（配布条件や方法は会場によって異なる）。25周年のメモリアルイヤーにふさわしい、見逃せない特別なツアーに、ぜひ期待いただきたい。ツアーの日程、および会場は以下の通り。

11月7日（土） 兵庫県 MEGAドン・キホーテ姫路広畑店

11月8日（日） 静岡県 コジマ×ビックカメラ静岡店

11月14日（土） 東京都 「KUHL Racing Presents 2026 JAF日本ドリフト選手権 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.9&10」（「2026 TOKYO DRIFT」）

11月15日（日） 東京都 「KUHL Racing Presents 2026 JAF日本ドリフト選手権 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.9&10」（「2026 TOKYO DRIFT」）

11月20日（金） 福島県 MEGAドン・キホーテ ラパークいわき店

11月21日（土） 栃木県 アピタ宇都宮店

11月23日（月） 愛知県 アピタ名古屋空港店

11月28日（土） 埼玉県 MEGAドン・キホーテ蓮田店

11月29日（日） 群馬県 ヤマダデンキTecc LIFE SELECT 前橋吉岡店

12月5日（土） 栃木県 コジマ×ビックカメラ宇都宮本店

12月11日（金） 千葉県 東京コミコン2026 幕張メッセ1～6ホール

12月12日（土） 千葉県 東京コミコン2026 幕張メッセ1～6ホール

12月13日（日） 千葉県 東京コミコン2026 幕張メッセ1～6ホール

12月19日（土） 愛知県 VARIEGATOR本店

12月20日（日） 愛知県 VARIEGATOR本店

各会場のイベント開催時間、開催地の追加・変更がある場合は、「ワイルド・スピード」公式サイト内の特設ページ、NBCユニバーサル公式X にて告知する。

NISSAN SKYLINE GT-R （R34）を載せて走る"ワイスピ25周年記念"仕様トラック

また、現在、SNSハッシュタグキャンペーンを実施している。カーツアーの写真や動画、またはワイスピへの想いをハッシュタグ【#ワイスピカーツアー2026キャンペーン】をつけて投稿すると、抽選でプレゼントが当たる。詳細は、こちらも特設ページを参照いただきたい。