『ブリジット・ジョーンズの日記 4Kレストア』の魅力が1分でわかる「映画チラ見せマンガ」が公開

レネー・ゼルウィガー主演のロマンティックコメディ『ブリジット・ジョーンズの日記』の公開25周年を記念して、2026年11月13日より2週間限定で 4Kレストア版が新宿ピカデリーほか全国劇場でリバイバル上映される（配給：ツイン、Filmarks）。この度、作品の魅力が1分でわかる「映画チラ見せマンガ」が公開となった。

『ブリジット・ジョーンズの日記』は、恋に仕事に奮闘する30代女性の等身大の姿をコミカルに描いたロマンティックコメディ。この度、公開25周年を記念して4Kレストア版でリバイバル上映される運びとなった。

本作の脚本には、『ラブ・アクチュアリー』（2003）や『アバウト・タイム 愛おしい時間について』（2013）などの監督・脚本で知られる名手リチャード・カーティスが参加。主演のレネー・ゼルウィガーは今作でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされ、一躍トップスターの仲間入りを果たした。本作はその後、続編として『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』（2004）、『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』（2016）が公開され、2025年4月には最新作『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』が公開されたことでも記憶に新しい人気シリーズとなった。

この度、漫画家・西アズナブルによる、作品の魅力が1分でわかる「映画チラ見せマンガ」が公開となった。本作をまだ観たことがない世代にとっても劇場鑑賞の入り口となるよう、新年早々「詰んだ」アラサー女子・ブリジット（レネー・ゼルウィガー）の奮闘や、憧れの上司ダニエル（ヒュー・グラント）と堅物弁護士マーク（コリン・ファース）との三角関係の始まりを、同氏ならではのコミカルなタッチで描き下ろしている。

さらに、公式SNSにて本作の醍醐味である2人の男性のどちらを選ぶかを問う「あなたはどっち派？ダニエル vs マーク 投票キャンペーン」を実施する。投票結果は後日、公式SNSアカウントにて発表予定。Xでは、公式アカウントの投票機能付きポストからワンタップで投票を行う。Instagramでは、公式アカウントの対象投稿へコメント、またはストーリーズ投票スタンプより回答する。投票は、一人につき一票だが、XとInstagram両方での投票が行える（実質二票）。実施期間は、2026年10月21日（水）12：00〜 10月27日（火）23：59までとなっている。