グレン・パウエル主演のクライム・サスペンス『大富豪になるための正しい殺し方』の特別VTRが公開

グレン・パウエル主演、北米配給A24のクライム・サスペンス『大富豪になるための正しい殺し方』（2026年11月13日公開 配給：KADOKAWA）の特別VTRが公開が公開となった。

『大富豪になるための正しい殺し方』は、大富豪の家系から不当に追放され貧困生活を余儀なくされた主人公が、本来手に入れるはずだった280億ドル（約4.5兆円）という巨額の遺産を取り戻すため、相続に立ちはだかる7人の金持ち一族を巧妙な「事故」に見せかけて次々と抹殺していく物語。北米配給は気鋭のスタジオ、A24が手がけている。

主人公のベケット・レッドフェローを演じるのは、グレン・パウエル。『トップガン マーヴェリック』（2022）のハングマン役で一躍その名を轟かせ、『ヒットマン』（2023）『ランニング・マン』（2025）など主演作が相次ぐ最旬スターが、貧しい育ちながらも母親仕込みの「上流階級らしい」知性と振る舞いを武器に、粛々と殺人を成し遂げる主人公をスタイリッシュかつダークに演じる。ベケットを翻弄する初恋の相手・ジュリア役には、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）のプッシーキャット役 や『サブスタンス』（2024）の怪演が話題となったマーガレット・クアリー。大人になって再会し、主人公の計画をかき乱すミステリアスなヒロインを魅力たっぷりに演じる。さらに、レッドフェロー家の絶対的な長であるホワイトロー役には、アカデミー賞ノミネートの名優エド・ハリスが扮し、作品に圧倒的な重厚感をもたらしている。監督・脚本を手掛けたのは、長編デビュー作『エミリー・ザ・クリミナル』（2022）でサンダンス映画祭をはじめ各国の映画祭・映画賞で高い評価を得て脚光を浴びたジョン・パットン・フォード。古典的な犯罪喜劇のプロットを現代風にアップデートし、鋭い知性と心地よい緊張感、そして痛烈なブラックユーモアを交えた一級のエンターテインメントへと仕上げた。

本日10月6日は日本記念日協会にも認定されている「トムの日」。この記念日に合わせ、今ハリウッドで最も注目を集めるスターであり、「次世代のトム・クルーズ」と熱い視線を浴びるグレン・パウエルのスター性を、豪華共演者や監督が絶賛する特別VTRが公開となった。

この度、グレン・パウエル演じるベケットが繰り広げる、ターゲットに合わせた変幻自在な暗躍と、物語の予測不能なツイストを予感させる場面写真4点が公開となった。あわせて、トム・クルーズとグレン・パウエルの知られざる運命的な師弟秘話、そして本作で魅せる圧倒的な存在感についての密着エピソードが公開となっている。

トムとグレンの出会いは、世界的大ヒット作『トップガン マーヴェリック』のオーディション。

当初、グレンは「ルースター役」のオーディションを受けていたが（同役はマイルズ・テラーに決定）、主演・製作を務めるトム・クルーズが彼の中に眠る特別な才能を見出し、急遽グレンのために凄腕パイロット「ハングマン（ジェイク・"ハングマン"・セレシン大尉）」という新キャラクターを作り出した。

以来、トムを"師匠"と仰ぐグレンは、アクション超大作『ランニング・マン』での主演が決まった際も真っ先にトムへ相談。2時間以上におよぶ長電話で、アクション映画の主演としての極意や撮影現場でのあり方について熱いアドバイスを受けたという。

そして、かつてトムがキャリアの絶頂期に、大作の続編オファーを断って『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』（1994）や『マグノリア』（1999）といった挑発的でダークな役に挑んだように、グレンもまた王道（『ジュラシック・ワールド』新作の辞退など）から外れ、自らの幅を広げる挑戦を選ぶ。

本作でグレンが演じるのは、280億ドルの遺産奪還のため親族を次々と抹殺していく主人公ベケット。観客を自身の「犯罪の共犯者」へと引き込んでいく、危険でセクシー、そして最高にスリリングなダークヒーロー役に挑み、見事な新境地を切り開いている。

今回公開されたVTRでは、ハリウッドの豪華キャスト陣がグレンの圧倒的なスター性と魅力的な人柄を口々に語っている。 マーガレット・クアリーが「まさにクラシックな映画スター。超能力でもあるんじゃないかと思うほど完璧」と称賛すれば、ジェシカ・ヘンウィックも「『次のトム・クルーズ』を名乗れる人は彼の他にいない」と断言。

トファー・グレイスやエド・ハリス、ビル・キャンプといった実力派たちも、彼の誠実さと誰もが一目置く圧倒的な存在感を絶賛する。さらにザック・ウッズが「嫉妬を覚えるほど完璧」と悔しさを滲ませれば、ジョン・パットン・フォード監督も「5分一緒に過ごせば、なぜ彼がスターなのか誰もが納得する。驚くほどのカリスマ性」と手放しで称えるなど、グレン・パウエルは次世代トップ俳優ならではのスター性で現場全体を魅了していたことが伺える。

【キャスト＆監督 コメント全文】



マーガレット・クアリー

「グレンは本当に素晴らしく、まさにクラシックな映画スターという感じです。親切で、才能があって、頭が良くて、魅力的で、気遣いができて、見た目も完璧。彼は何か超能力でも持っているんじゃないかと思います。グレンは本当に素晴らしいです。まさにクラシックな映画スターという感じ。親切で、才能があって、頭が良くて、魅力的で、気遣いができて、見た目も完璧で……超能力でもあるんじゃないかと思うくらい」



ジェシカ・ヘンウィック

「グレンは明らかに才能があって、文字通り誰とでも知り合いなんです。『次のトム・クルーズ』を名乗れる人は彼の他にいません」



ビル・キャンプ

「グレンは実に素晴らしく、協調性に溢れています。彼はとても真面目で、誠実で、飾らない素直な人柄なのです」



ザック・ウッズ

「グレンとの共演は実に楽しく、悔しいものでした（笑）。グレン・パウエルという男には、誰だって嫉妬を覚えるからです」



トファー・グレイス

「グレン・パウエルは本物のスターです。彼ほどすべてを兼ね備えた人物はいません。誰もが一目見て思うのです。『これぞ映画スターだ』と」



エド・ハリス

「グレンとは初対面でしたが、彼が今をときめくスターであることはもちろん知っていました。彼との共演は素晴らしかったですよ」



ジョン・パットン・フォード監督

「グレンは、私がこれまで出会った中で、最も底抜けにポジティブな人物です。彼と5分一緒に過ごせば、なぜ彼がスターなのか誰もが納得するはずです。とにかく……なんと言ったらいいのか、驚くほどカリスマ性があるんです」