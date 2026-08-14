グレン・パウエル主演、北米配給A24のクライム・サスペンス『大富豪になるための正しい殺し方』（2026年11月13日公開 配給：KADOKAWA）の本予告とポスタービジュアルが公開となった。

『大富豪になるための正しい殺し方』は、大富豪の家系から不当に追放され貧困生活を余儀なくされた主人公が、本来手に入れるはずだった280億ドル（約4.5兆円）という巨額の遺産を取り戻すため、相続に立ちはだかる7人の金持ち一族を巧妙な「事故」に見せかけて次々と抹殺していく物語。北米配給は気鋭のスタジオ、A24が手がけている。

主人公のベケット・レッドフェローを演じるのは、グレン・パウエル。『トップガン マーヴェリック』（2022）のハングマン役で一躍その名を轟かせ、『ヒットマン』（2023）『ランニング・マン』（2025）など主演作が相次ぐ最旬スターが、貧しい育ちながらも母親仕込みの「上流階級らしい」知性と振る舞いを武器に、粛々と殺人を成し遂げる主人公をスタイリッシュかつダークに演じる。ベケットを翻弄する初恋の相手・ジュリア役には、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）のプッシーキャット役 や『サブスタンス』（2024）の怪演が話題となったマーガレット・クアリー。大人になって再会し、主人公の計画をかき乱すミステリアスなヒロインを魅力たっぷりに演じる。さらに、レッドフェロー家の絶対的な長であるホワイトロー役には、アカデミー賞ノミネートの名優エド・ハリスが扮し、作品に圧倒的な重厚感をもたらしている。監督・脚本を手掛けたのは、長編デビュー作『エミリー・ザ・クリミナル』（2022）でサンダンス映画祭をはじめ各国の映画祭・映画賞で高い評価を得て脚光を浴びたジョン・パットン・フォード。古典的な犯罪喜劇のプロットを現代風にアップデートし、鋭い知性と心地よい緊張感、そして痛烈なブラックユーモアを交えた一級のエンターテインメントへと仕上げた。

この度、本予告とポスタービジュアルが公開となった。予告編は、大富豪一族に捨てられた主人公のベケットの「もしも僕が唯一の 相続人になれば、すべての遺産が手に入る」という独白から幕を開ける。そして、ド派手な豪遊生活を送るドラ息子、 ヒップスター気取りの自称"アーティスト"、偽善まみれの慈善家、血も涙もない絶対的長など、遺産相続に立ちはだかる7人の"金持ちクソ一族"がずらりと登場する。クセモノ揃いの一族に対し、完全犯罪を目論むベケットだが、マーガレット・クアリー演じるジュリアの登場によって、その完璧な計画が狂い始めていく……というスリリングな展開が 予感される映像に仕上がっている。

あわせて公開となったポスタービジュアルでは、黒手袋をはめ、スタイリッシュなスーツ姿で不敵な笑みを浮かべるグレン・パウエルの背後に、"金持ちクソ一族"レッドフェロー家の家系図が描かれている。彼が抹殺を企てる7人の 顔には容赦なく「赤いバツ印」が引かれ、これから幕を開ける華麗なる逆転相続劇に期待が高まるデザインとなっている。