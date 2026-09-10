グレン・パウエル主演のクライム・サスペンス『大富豪になるための正しい殺し方』の新場面写真が公開

グレン・パウエル主演、北米配給A24のクライム・サスペンス『大富豪になるための正しい殺し方』（2026年11月13日公開 配給：KADOKAWA）の新場面写真4点が公開となった。

『大富豪になるための正しい殺し方』は、大富豪の家系から不当に追放され貧困生活を余儀なくされた主人公が、本来手に入れるはずだった280億ドル（約4.5兆円）という巨額の遺産を取り戻すため、相続に立ちはだかる7人の金持ち一族を巧妙な「事故」に見せかけて次々と抹殺していく物語。北米配給は気鋭のスタジオ、A24が手がけている。

主人公のベケット・レッドフェローを演じるのは、グレン・パウエル。『トップガン マーヴェリック』（2022）のハングマン役で一躍その名を轟かせ、『ヒットマン』（2023）『ランニング・マン』（2025）など主演作が相次ぐ最旬スターが、貧しい育ちながらも母親仕込みの「上流階級らしい」知性と振る舞いを武器に、粛々と殺人を成し遂げる主人公をスタイリッシュかつダークに演じる。ベケットを翻弄する初恋の相手・ジュリア役には、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）のプッシーキャット役 や『サブスタンス』（2024）の怪演が話題となったマーガレット・クアリー。大人になって再会し、主人公の計画をかき乱すミステリアスなヒロインを魅力たっぷりに演じる。さらに、レッドフェロー家の絶対的な長であるホワイトロー役には、アカデミー賞ノミネートの名優エド・ハリスが扮し、作品に圧倒的な重厚感をもたらしている。監督・脚本を手掛けたのは、長編デビュー作『エミリー・ザ・クリミナル』（2022）でサンダンス映画祭をはじめ各国の映画祭・映画賞で高い評価を得て脚光を浴びたジョン・パットン・フォード。古典的な犯罪喜劇のプロットを現代風にアップデートし、鋭い知性と心地よい緊張感、そして痛烈なブラックユーモアを交えた一級のエンターテインメントへと仕上げた。

この度、グレン・パウエル演じるベケットが繰り広げる、ターゲットに合わせた変幻自在な暗躍と、物語の予測不能なツイストを予感させる場面写真4点が公開となった。

カジュアルなキャップ姿でカラオケバーに潜入し、標的の一人であるいとこのテイラー・レッドフェロー（ラフ・ロウ）に何食わぬ顔で近づき次なる「事故」の計画を練るベケットや、一転して白いタキシードを完璧に着こなし、ルース（ジェシカ・ヘンウィック）と共に煌びやかなニューヨーク社交界のパーティーに自然に溶け込む姿など、ターゲットに合わせてカメレオンのように姿を変える変幻自在な暗躍ぶりが切り取られている。

他にも、緊張した面持ちで銃を構えるベケットの姿をはじめ、顧客を装ってベケットの職場を訪れたジュリア（マーガレット・クアリー）が次々と無理な要求を並べ立てるシーン、自分の頼みに耳を貸さないベケットに痺れを切らし彼の自宅まで押しかけるジュリアなど、完璧だったはずの計画を狂わせる危うい人間関係も垣間見える。さらに、一族の絶対的な長ホワイトロー（エド・ハリス）が銃を構え、別格の存在感を放つカットなど、一筋縄ではいかない緊迫の瞬間がおさめられている。

緻密に張り巡らされた騙し合いと、胸を締め付けるような数々のシーン。完璧に思えた暗殺計画は果たしてどこへ向かうのか？一体誰が生き残り、誰が遺産を手にするのか——？