シリーズ最新作にして最終作『ジュマンジ／オープンワールド』の日本版ポスターと日本版60秒予告が公開

世界中で大ヒットを記録したアクション・アドベンチャー・シリーズ『ジュマンジ』の最新作にして最終作『ジュマンジ／オープンワールド』（2026年12月25日日米同時公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の日本版ポスターと日本版60秒予告が公開となった。

『ジュマンジ／オープンワールド』は、謎のボードゲームからジャングルの動物たちが現実世界へ飛び出してくる大騒動を描いた、ロビン・ウィリアムズ主演『ジュマンジ』（1985）のシリーズ最新作。2017年、設定を一新した『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』では、逆に若者たちがゲームの世界へ吸い込まれ、屈強な冒険家ブレイブストーン博士（ドウェイン・ジョンソン）らを始めとする「アバター」の肉体で冒険し、そのアバターのプレイヤー入れ替わりも楽しめ るアドベンチャーが展開された。『ウェルカム・トゥ・ジャングル』は、全世界興行収入9億5,000万ドル超の特大ヒットとなり、続く『ジュマンジ／ネクスト・レベル』（2019）も全世界興行収入8億ドル超を記録した。そして7年の時を経て、本作は原点回帰のアプローチで臨む。

今回公開された日本版ポスターの舞台は、クリスマスのイルミネーションに彩られた、雪降る大都会。高層ビルが立ち並ぶ大通りのど真ん中、道路のマンホールからぬっと顔を出しているのは――なんとキリンという、訳のわからなさ。その両脇を固めるのは、シリーズでお馴染みのゲームの"アバター"たち。屈強な冒険家ブレイブストーン博士、地図の専門家シェリー・オベロン教授（ジャック・ブラック）、動物学者のフランクリン・"ムース"・フィンバー（ケヴィン・ハート）、そして格闘のスペシャリスト、ルビー・ラウンドハウス（カレン・ギラン）。ゲームの中のジャングルにいるはずの4人が、今度はなぜかコンクリート・ジャングルに勢揃いしている。

クリスマスのイルミネーションに彩られた大都会にドウェイン演じる屈強な冒険家ブレイブ・ストーン博士らアバターたちが勢ぞろいする中、道路のマンホールから大きなキリンが顔を出している様子が描かれており思わず「これ、どういう状況!?」とツッコミたくなるハチャメチャなポスターに仕上がっている。

あわせて日本版60秒予告が公開となっている。これまでのシリーズでは人間たちがゲームの世界に吸い込まれてきたが、今回はゲームの中に閉じ込められていたキャラクターや動物たちが現実世界に逆転送され、大パニックに。この大混乱を止める方法はただひとつ。彼らを元の世界に戻すことだ。毎度お馴染みの、ゲームの中に入ると中身が入れ替わる"ボディスイッチ"では、ママがマッチョになっちゃった!? 雪降るクリスマスを舞台に、前代未聞の冒険が幕を開ける。

また、10月23日10時よりムビチケ前売券（オンライン）が発売となる。価格は、一般が1,700円、小人が900円。なお、ムビチケ前売券のカード版の販売は予定されていない。