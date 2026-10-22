『トキシック・アベンジャー』出演のケヴィン・ベーコンのインタビュー映像と場面写真が公開

1984年に制作された伝説的カルト映画『悪魔の毒々モンスター』のリブート版『トキシック・アベンジャー』（2026年11月13日公開 配給：AMGエンタテインメント）に出演しているケヴィン・ベーコンのインタビュー映像と場面写真が公開となった。

1984年、世界中を夢中にさせたB級映画の金字塔『悪魔の毒々モンスター』が、令和の時代にまさかの復活。製作を手掛けるのは『ダークナイト』シリーズ（2005〜12）やハリウッド『ゴジラ』シリーズ（2014〜）などの超大作を生み出し続かるレジェンダリー・ピクチャーズ。加えて、元祖『毒々』の生みの親ロイド・カウフマン（トロマ・エンターテインメント）もガッツリ製作に参加し、圧倒的なスケール感（予算感‼）を得て、容赦なきバイオレンスとハイテンションアクションで贈る最狂のヒーロー・エンターテインメントが今、幕を開ける――。しかも、待望（!?）の＜無修正版＞で。

本作のメガホンを執ったのは、『この世に私の居場所なんてない』（2017）でサンダンス映画祭審査員大賞を受賞したメイコン・ブレア。主人公ウィンストンを演じるのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011〜19）で4度のエミー賞に輝き、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）など数々の大作に出演してきたピーター・ディンクレイジ。さらに、『フットルース』（1984）『トレマーズ』（1990）のケヴィン・ベーコン、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ（2001〜03）のイライジャ・ウッド、『ルーム』（2015）『ワンダー 君は太陽』（2017）のジェイコブ・トレンブレイ、『Zola ゾラ』（2020）のテイラー・ペイジら、ジャンル映画から賞レース作品までを股にかける実力派キャストが集結した。

この度公開されたのは、ケヴィン・ベーコンのインタビュー映像と登場シーンのスチール1点。本作では、"毒々ヒーロー"トキシーの前に立ちはだかる、街を牛耳り、冷酷非道な暴力と環境汚染をもたらす巨大製薬企業BTHのCEO、ボブ・ガービンジャーを、ふてぶてしい存在感と強烈なインパクトで演じている。

ベーコンは「監督（メイコン・ブレア）の脚本は、笑えて、独創的です。本作に新鮮な視点を持ち込んでいますが、単に"現代化"したわけではありません。不遜なユーモアと、ヒーロー映画の普遍的な物語を組み合わせた、新しい入口を作っています。トキシック・アベンジャーは古典的なアンチヒーローです」と脚本を絶賛。さらに「スーパーヒーロー、ホラー、コメディ、ロマンスなど、観客が昔から反応してきた要素を使いながら、そこへ社会的な視点を持ち込む余地があります。本作の場合は環境問題です。監督はそうした要素を、非常に巧妙かつ破壊的な形で脚本へ織り込んでいます」と、ジャンルと社会的な視点を掛け合わせた本作の魅力を明かす。そして、かつて世界を熱狂させた作品のリメイクについて、そして、映画にとって何が欠かせないのかについても言及。「映画の中で世界を千回破壊しても、観客は居眠りしてしまうかもしれません。もう何でもできると知っていますからね。だからこそ、『そこに本当に素晴らしい物語があるのか』『登場人物は興味深く、見続ける価値があるのか』へ立ち返る必要があります。僕自身、何かが爆発するだけでは、もう驚きません。俳優が予想外の面白いことをしている、映画に社会的な批評がある、思いがけないユーモアがある。そういうときに初めて、『この旅は楽しい』と感じます。本作には、そういう映画になる可能性があります」と、本作への期待を語った。役柄に話が及ぶと、「ボブ・ガービンジャーについては、自分なりのビジョンがありました。監督とは、まず人物の内面から話し始めました。過去、世界の見方、人間関係、家族、エゴ、ナルシシズム。まず内的な部分について確認してから、外見などを詰めていきました。」と、人物の内面から練り上げたアプローチも明かした。ベーコン自身も心躍らせた"毒々"エンターテインメントに、期待が高まる。