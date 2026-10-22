『ミート・ザ・ペアレンツ/フィアンセの襲来』の日本版予告と日本版ポスタービジュアルが公開

2001年の公開以来、"恋人の実家へ挨拶に行く"という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描き、世界中を爆笑の渦に巻き込んだ大ヒットコメディ『ミート・ザ・ペアレンツ』のシリーズ最新作『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』（2027年1月8日公開 配給：東和ピクチャーズ）の日本版予告と日本版ポスタービジュアルが公開となった。また、キャラクターポスターも公開となり、さらにムビチケ前売券（カード／オンライン）の発売も決定した。

『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』は、"恋人の実家へ挨拶に行く"という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描くマリッジコメディ。ロバート・デ・ニーロ演じる"最恐の義父"と、ベン・スティラー演じる"史上最もツイてない婿"の攻防はシリーズ化され、時代を超えて愛され続けてきた。

脚本・監督を務めるのは、これまでシリーズの脚本を手掛けてきたジョン・ハンバーグ。キャストには、元CIAの頑固な義父ジャック役のロバート・デ・ニーロ、婿グレッグ役のベン・スティラーの最強コンビに加え、"完璧すぎる元カレ"ケヴィン役のオーウェン・ウィルソンらお馴染みの面々が勢ぞろい。さらに新たな火種として、大ヒット作『ウィキッド』シリーズ（2024〜25）での熱演も話題を呼んだ世界的ポップアイコン、アリアナ・グランデが参加。グレッグとパム（テリー・ポロ）の息子ヘンリーが連れてくる超強烈な"フィアンセ"オリヴィアとして、一家に過去最大の波乱を巻き起こす。また、ヘンリー役のスカイラー・ギソンドをはじめ、グレッグの娘サマンサ役にビーニー・フェルドスタイン、その夫エドゥアルド役にエドゥアルド・フランコと、ハリウッド注目の若手キャスト陣も集結し、物語にさらなる彩りを添える。

この度公開となった日本版予告編では、アリアナ・グランデ演じる"ハイスぺ彼女"・オリヴィアと、彼女に息子を取られまいと全力で対抗するグレッグ（ベン・スティラー）の姿がユーモラスに映し出される。ある日、息子ヘンリーが「彼女にプロポーズする」と告げると、家族が喜ぶ一方で、グレッグは「本当に彼女でいいのか？」と猛反対する。さらに彼女の経歴が「FBIのネゴシエーター」と知ってからは、料理対決でフライパンの火に慌てふためき、サイクリングレースで勝利したあとに全力でガッツポーズをするなど、大人気ないバトルが勃発。果たして、オリヴィアとグレッグのバトルの行方はどうなるのか――？ 家族バトルの悪夢がさらにパワーアップしたハイテンションな映像となっている。

あわせて公開となった日本版ポスタービジュアルでは、厳格な祖父ジャック、過保護な父グレッグと並び、困惑の笑みを浮かべるオリヴィアの姿が切り取られており、彼女の気持ちを代弁するような「彼との婚約は、この家族を手なずけてから」というキャッチコピーが添えられている。2027年、アリアナ、デ・ニーロ、スティラーがどんな波乱を巻き起こすのか？ 期待が高まるビジュアルとなっている。

また、主要キャラクターたちの魅力が詰まったキャラクターポスターも到着した。本ビジュアルと同じワインレッドの背景と、雑誌の表紙のような世界観を踏襲した、ベン・スティラーの余裕を感じさせるソロショット、不満げなロバート・デ・ニーロと涼しい顔のアリアナ・グランデが愛犬とともに並ぶデザイン。さらにメインキャスト3人に加え、グレッグの子どもたちを演じるスカイラー・ギソンドとビーニー・フェルドスタイン、その夫役のエドゥアルド・フランコ、そしてパムの元婚約者ケヴィン役のオーウェン・ウィルソンも揃い、主要キャストが顔を揃えた仕上がりとなっており、劇中で魅せるアンサンブルにも期待が高まる。

さらに、ムビチケ前売券（カード／オンライン）の発売が11月13日に決定した。価格は、カード／オンラインともに一般1,700円。ムビチケ前売券（カード）は、キャラクターポスターの中から2種をピックアップしたポストカードの特典付き。数量限定なので、早めの購入をお勧めする。カードのムビチケは、全国の上映劇場（一部劇場を除く）、メイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STOREとなっている。なお、特典のポストカードは前売券1枚につき1セットで、転売は禁止。オンラインのムビチケは、MOVIE WALKER STOREで購入できる。