マーチングバンド部の再起を描く青春映画『進行曲 マーチングボーイズ』の監督メッセージと本編映像が公開

1990年代の台湾を舞台に、名門男子校マーチングバンド部の再起をかけて心を一つに部活動に励む高校生男子の青春を実話をもとに描く台湾映画『進行曲 マーチングボーイズ』（2026年10月23日公開 配給：メイジャー）で監督を務めるジャン・ルイジーのメッセージ動画と、主人公ら3人がそれぞれの思いをぶつけ、殴り合いの大ゲンカが勃発する熱い本編映像が公開となった。

『進行曲 マーチングボーイズ』は、1990年代の台湾を舞台に、名門男子校マーチングバンド部の再起をかけて心を一つに部活動に励む高校生男子の姿を、実話をもとに描く青春映画。エモーショナルな1990年代の空気と、どこかノスタルジックな台湾の風景、そして男子高校生たちが奏でるマーチングバンドのパワフルな音色とパフォーマンスが、心に深く響く感動作に仕上がっている。

監督は、映画『角頭-彷徨人』（2021）、ドラマ「We Best Love 永遠の1位/2位の反撃」（2021）で知られる台湾映画界のヒットメイカー、ジャン・ルイジー（姜瑞智）。主演のジャン・ハオをムー・セン（牧森）が演じ、台湾のアカデミー賞と呼ばれる台湾金馬奨で新人俳優賞にノミネートされた。

この度、明日10月23日からの日本公開にむけて、本作のジャン・ルイジー監督よりメッセージ動画が到着。日本語で「皆さん こんにちは 私はジャン・ルイジーです」と挨拶したのち、「『進行曲』を公開できてとても嬉しいです。本作は"音楽アクションもの"的な青春映画です。（台湾の）ちょっとレトロな雰囲気もありますし、主人公たちの友情もたっぷり描かれます。出演者たちが実際に奏でる音楽とパフォーマンスも見どころです！」と本作の魅力を紹介。そして「観終わったあと楽しく元気をもらえる作品だと思います。若者たちが青春をぶつけ合う熱い姿を楽しんでください。日本でも観た方たちの口コミが広がり、公開が盛り上がれば嬉しいです」と笑顔でメッセージを寄せた。

あわせて、ジャン・ルイジー監督が本作の魅力として挙げる、主人公たちが思いをぶつける熱い本編シーンが公開となった。地区予選大会に出場した建国高校吹奏楽部。そのパフォーマンス中に自分勝手な行動をみせたリウ・ジーチュワン（リウ・ユーレン）に腹を立てたジャン・ハオ。「あれは何だ」と問いただすが、ジーチュワンは悪びれず「どうせ決勝には進めなかった」と答える。「今までの練習が台無しだ」「誰も味方しなくなる。全部君のせいだ」と怒りをぶつけるジャン・ハオに、ジーチュワンは「だから？」といって去ろうとする。しかし、ジャン・ハオは「ワガママすぎるよ」と引き下がらない。それを押しのけ部室を出ようとしたジーチュワンだったが、そこへ「話を続けようぜ」と部長のタイチェン（ユー・ジェエン）が現れる。「リウ・ジーチュワン。俺が時間を割いて教えたのに、ふざけるな」と諭すが「留学のための点数稼ぎが目的だろ」とリウも引き下がらない。そしてジャン・ハオに「ワガママなのは俺よりもこいつのほうだ」と部長を指さす。その一言に部長もついにキレて「何だと？」と胸ぐらをつかみ、そこから殴り合いのケンカに発展してしまう！ 「先輩やめて」とジャン・ハオや他の部員たちが止めにかかるが二人は取っ組み合い、これが元で大事な楽器が壊れてしまう……。

音楽が好きで、音楽への情熱は同じなのに、ジャン・ハオ、リウ・ジーチュワン、タイチェン3人それぞれの思いが交差し、不器用にぶつけ合う熱い本編シーンだ。このシーンについて、ジャン・ルイジー監督は「彼らの友情はすごく率直でそこが面白い。後腐れがない。感情が先走る」と説明し、ジャン・ハオ役のムー・センは「ジャン・ハオとジーチュワンはライバルなのに、一方で恋人みたいな関係で愛憎半ば、嫌いだけど好きなんです」と振り返る。この事件をきっかけに、3人の関係がどう変化するのか、さらに共にどう音楽を奏でていくのか。マーチングバンド部、そして3人が向かう青春のその先を、ぜひスクリーンで見届けていただきたい。

さらに、来場者プレゼントの配布が決定した。公開初日より、数量限定で非売品のオリジナルポストカードを配布する。3種を用意しているが、絵柄は選べない。第2弾のプレゼント企画も準備されてるとのことだが、こちらは後日、公式SNS（XおよびInstagram）にてアナウンスされる。

また、10月25日、シネマート新宿にて公開記念トークイベントの開催も決定している。これには、本作のプロデューサーであり、脚本を担当したケリー・チェン（陳慧如）が登壇。作品作りやキャスティングの裏話など、ここだけのトークを披露する。時間は11：30の回上映後で、通常料金で入場可（ムビチケ使用可）。オンラインチケットは10月23日0：00 より販売となる。なお、残席がある場合、当日開館時刻より劇場窓口においても販売を行う。