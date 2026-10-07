ボブ・オデンカーク主演『NORMAL／ノーマル』の場面写真7点が公開

『Mr.ノーバディ』（2021）で世界中を沸かせたボブ・オデンカークと、『ジョン・ウィック』シリーズ（2015〜2023）の生みの親である脚本家デレク・コルスタッドが再タッグを組んだ『NORMAL／ノーマル』（2026年12月11日公開 配給：KADOKAWA）の場面写真7点が公開となった。あわせて、ボブ・オデンカークとデレク・コルスタッドのコメントも到着している。

『NORMAL／ノーマル』は、アメリカの田舎町＜ミネソタ州ノーマル＞を舞台に、町で起きた銀行強盗をきっかけに、住民たちに急襲された臨時保安官の隠れた戦闘能力が顕在化していく様を描いたバイオレンス・アクション。

主演であり、原案、プロデューサーも務めるのが、『ブレイキング・バッド』（2008〜13／米・AMC）、『ベター・コール・ソウル』（2015〜22／米・AMC）で圧倒的な存在感を放ち、『Mr.ノーバディ』でアクション俳優として新境地を切り開いたボブ・オデンカーク。過去のトラウマを抱え、穏やかな暮らしを求めて着任したワケあり臨時保安官・ユリシーズを演じる。また、脚本は、オデンカークとともに原案・プロデューサーも務める『ジョン・ウィック』シリーズのデレク・コルスタッドが担当。初タッグを組んだ『Mr.ノーバディ』では＜冴えない平凡な中年男が、実は最強の凄腕＞という表と裏の顔を持つ男を描いたが、本作では一見真面目で控えめでありながら、隠されていた高い戦闘能力を発揮して襲いかかる町民たちを次々と返り討ちにしていく、新たな痛快おじさんヒーロー映画を誕生させた。中年アクションスターの地位を確立したオデンカークが、前作とはまた一味違う狂気と魅力を放つ。

メガホンを取るのは、『フリー・ファイヤー』（2017）『MEG ザ・モンスターズ2』（2023）などで刺激的なバイオレンスとアクション描写に定評のある鬼才ベン・ウィートリー。共演には、劇中でユリシーズと対立し町を陰で牛耳る町長役で、『バリー』（2018〜23／米・HBO）でエミー賞を受賞をするなど、長年ハリウッドの第一線で活躍するレジェンド俳優ヘンリー・ウィンクラー。ユリシーズが唯一心を許す孤独でタフなバーテンダー役に、世界的大ヒットシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011～19／米・HBO）で強烈なインパクトを残したレナ・ヘディ。さらに、町の巨大な闇を暴く引き金となる銀行強盗犯キースを演じるのが、『レヴェナント: 蘇えりし者』（2016）などで存在感を見せた実力派のブレンダン・フレッチャー。1人の臨時保安官と町ぐるみの狂気が激突する凄絶な死闘が、ハリウッドの豪華キャスト・スタッフ陣によってここに開幕する。

この度公開となった場面写真7点では、事務所の武器庫で温かいコーヒーを手にたたずむユリシーズの平和なひとときを捉えたカットが収められている。しかし一転、重火器を連射する姿や、店内で繰り広げられる超至近距離の死闘、さらには爆炎を上げて吹き飛ぶ車など、まさに「普通」とは程遠い命懸けの闘いを予感させるカットばかりが並ぶ。さらに、吹雪の中で誰かに電話をかける町長役のヘンリー・ウィンクラーや、グラスを傾けながらユリシーズと語り合うモイラ役のレナ・ヘディ、そして想定外の展開に目を丸くする銀行強盗コンビなど、一癖も二癖もあるキャラクターたちの姿も切り取られている。

そんな本作について、主演のボブ・オデンカークも、初稿の段階から本作に強い魅力を感じていたと明かしており、「映画『NORMAL／ノーマル』は、サスペンスとユーモアが見事に融合しており、アクションジャンルのなかでも異彩を放つ素晴らしい物語です。さらに本作には、多くの映画が挑戦しないような要素――『この街に隠された謎』というフックが組み込まれています」と、本作の魅力を語っている。また、脚本のデレクは、「本作の面白いところは、序盤のじわじわとした展開を心地よく楽しめる点です。なぜなら、一度火薬に火がついた瞬間一気に爆発し、最後まで一気に駆け抜けていくからです。70年代のパラノイド・サスペンス（人間不信や陰謀を描くスリラー）や初期のヒッチコック、デ・パルマのような要素が詰まっています。そうした名作映画たちへのラブレターのような作品です」と、作品の込めた想いを明かしている。