サスペンス・アクション『ミラ・ジョヴォヴィッチ in プロテクター』（2026年12月11日公開 配給：サンタバーバラ・ピクチャーズ）のメイキング映像が公開となった。

サスペンス・アクション『ミラ・ジョヴォヴィッチ in プロテクター』の本編映像が公開

『ミラ・ジョヴォヴィッチ in プロテクター』は、娘を攫われた元アメリカ特殊部隊の母親が人身売買組織に立ち向かう姿を描くサスペンス・アクション。

主演を務めるのは、ミラ・ジョヴォヴィッチ。『バイオハザード』シリーズで2002年から2016年の『バイオハザード：ザ・ファイナル』まで主人公アリスとして世界を救い続けたミラ。アリス卒業から10年の節目を迎えた2026年、彼女が"新たな戦いの女神"としてスクリーンに帰ってくる。

監督は、シルベスター・スタローン主演の『ランボー ラスト・ブラッド』（2019）で凄惨なバイオレンスを描き切ったエイドリアン・グランバーグ。2025年の釜山国際映画祭でのプレミア上映を経て話題を呼び、女性版『96時間』（2008）とも評された過激でかつスタイリッシュなタクティカル・アクションが誕生した。

ミラが演じたニッキーは、かつて軍の特殊部隊に所属し"殺すための技術はすべて学んだ"女性だ。彼女の格闘スタイルに現実味を持たせるため、ミラは実際の軍関係者や特殊部隊経験者から多くのアドバイスを受けたという。「特に大きな影響を受けたのは、女性として初めて米陸軍の難関『レンジャー・スクール』を卒業した陸軍中佐の親友からです。『軍で訓練を受けた女性が、自分より体格が3倍も大きな男を倒すにはどう動くか』を学びました。女性が力任せで巨大な男に勝つことは不可能です。必要なのはスピード、頭脳、解剖学的な急所への攻撃（関節、目、喉、神経系）、そして奇襲です。ニッキーの動きはすべてこの理論に基づいています」とミラは語る。

撮影は、ミラにとって肉体的に過酷なシーンの連続だった。「私が逆さ吊りにされる拷問・格闘シーンがあります。深夜2時の撮影で、通常であれば数分ごとにロープから降ろされて休憩を挟むのですが、一度降ろされるとスタッフの集中力が切れ、準備に時間がかかってしまいます。そこで私は監督に『降ろさないで！このままカメラを回し続けて！』と叫び、4分半以上も逆さ吊りのまま演技と格闘を続けました。劇中で私の顔が青紫色に変色し、目が血走り、血管が浮き出ているのはメイクではなく、実際に頭部に血が激しく昇っていた本物の生理現象です。また、過去のアクション撮影（『バイオハザード』など）で膝や腰、背中に何年も蓄積してきた怪我の痛みが、この過酷な撮影で一気にフラッシュバックしました。若い頃は『自分がどれだけすごいスタントをこなせるか』を証明しようと必死でしたが、3人の子供の母親となった今は、子供をおんぶしたり一緒に遊んだりできる健康な身体を残すことの大切さも痛感しています。それでも、画面に映る『本物の痛み』のためなら全力を尽くす価値がありました」と力説した。

そんな本作の本編映像が公開となった。シルヴェスター・スタローンと『ランボー ラスト・ブラッド』、メル・ギブソンと『キック・オーバー』（2012）で組んだエイドリアン・グランバーグ監督にとっても、今回のミラとの仕事は新たな驚きだった。「ミラ・ジョヴォヴィッチというアクション界のレジェンドと仕事ができたことは素晴らしい経験でした。彼女のアクションに対する献身性とプロ意識は群を抜いています。例えば深夜の逆さ吊り格闘シーンの撮影時、通常の俳優であれば頭に血が昇って体調を崩すため、90秒（1分半）ごとにカットをかけて降ろさなければなりません。しかしミラは『降ろさないで！時間を無駄にしたくない、集中力を切らしたくないからカメラを回し続けて！』と主張し、4分半以上も連続で逆さ吊りのまま演技と格闘をやり遂げました。彼女の顔が実際に腫れ上がり、目が赤くなっているのはCGやメイクではなく、本物の肉体的なリアクションです。こうした妥協のない姿勢が、映画全体に本物の緊張感をもたらしてくれました」と、ミラと同じようにその過酷な撮影を語った。