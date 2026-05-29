TC エンタテインメントは、ロバート・デ・ニーロとジャン・レノ主演によるアクション大作『RONIN』の4K UHDとブルーレイを2026年9月11日に発売する。価格はUHD＋ブルーレイが8,580円、ブルーレイ単体版は6,380円。
『RONIN』は、冷戦終結によって組織を失いフリーランスの傭兵となった元スパイたちが、謎のブリーフケースを巡って裏切りと陰謀の中、熾烈な争奪戦を繰り広げるサスペンス・アクション映画。監督は、『グラン・プリ』（1966）『ブラック・サンデー』（1977）などで知られるジョン・フランケンハイマーが務め、ロバート・デ・ニーロとジャン・レノの豪華共演や、CGを使わないリアルなカーチェイスが話題となった。
35mmオリジナル・カメラネガからの4Kデジタルレストアマスターを使用し、UHDはDolby Vision＆HDR-10仕様。英語5.1ch音声＆2.0ch音声で、通常フォントと手書き風フォントの2種類から選べる日本語字幕を採用。ソフト版吹替音声に加え、2種類のTV放送版（2003年1月18日初回放送フジテレビ系列『ゴールデンシアター』版と2005年9月4日初回放送テレビ朝日系列『日曜洋画劇場』版）の日本語吹替音声を初収録している。TV放送版吹替両バージョンに日本語吹替音声の「TV放送版吹替連続再生機能」を搭載。これは、TV放送時カット部分をスキップして再生する機能で、スキップ箇所は映像がフリーズする仕様となっている。本編再生からTV放送版日本語吹替音声を選択した場合、放送時にカットされた箇所は英語音声+日本語字幕となる。
特典映像は以下の通り。
- 「クローズアップ」撮影監督ロバート・フレース インタビュー
- 「RONIN の編集」：編集担当アントニー・ギブス インタビュー
- 「俳優の演技プロセス」：ナターシャ・マケルホーン（ディアドラ役）インタビュー
- 「RONIN の音楽制作」：エリア・クミラル インタビュー
- 「RONIN のカーアクション」スタントカー・コーディネーター ジャン＝クロード・ラニエ インタビュー
- 『レンズを通して』：撮影監督ロバート・フレース インタビュー
- 『ヴェネチア国際映画祭インタビュー』：ロバート・デ・ニーロ、ナターシャ・マケルホーン、ジャン・レノ
- 『RONIN – 疾走する撮影現場』：メイキング映像
- 別エンディング
- アニメーション・フォトギャラリー
- オリジナル予告編
4K UHD＋ブルーレイには、さらにジョン・フランケンハイマー監督によるオーディオ・コメンタリーが収録されている。
冷戦終結後のパリ。アイルランドテロ組織の女性ディアドラのもとに、過去を隠した5人の凄腕のプロフェッショナル（元CIAのサム、元フランス情報機関のヴィンセント、元SASで武器調達屋のスペンス、元KGBで電子機器担当のグレゴール、車両整備と運転担当のラリー）が集められた。彼らの任務は厳重な警備に守られた「謎のブリーフケース」を奪うこと。彼らは互いの素性も知らぬまま綿密な計画を立て、ケースが運ばれるフランス南部のニースで標的の車列を鮮やかに襲撃。激しい銃撃戦の末にケースの奪取に 成功するが——。
■出演者（役名：俳優名／吹替版声優 ソフト版／フジテレビ版／テレビ朝日版）
サム：ロバート・デ・ニーロ （佐々木勝彦／津嘉山正種／石田圭祐）
ヴィンセント（ヴァンサン）：ジャン・レノ （金尾哲夫／谷口節／中田譲治）
ディアドラ：ナターシャ・マケルホーン （唐沢潤／勝生真沙子／山像かおり）
グレゴール：ステラン・スカルスガルド （納谷六朗／江原正士／堀井真吾）
スペンス：ショーン・ビーン （仲野 裕／内田直哉／寺杣昌紀）
ラリー：スキップ・サダス （星野充昭／辻親八／島香裕）
ジャン＝ピエール：マイケル・ロンズデール （石森達幸／島香裕／大黒和広）
ダッパー・ジェント：ジャン・トリスカ （稲葉実／千田光男）
シーマス・オルーク：ジョナサン・プライス （千田光男／納谷六朗／林一夫）
新聞を持った男：ロン・パーキンス （石波義人／小島敏彦）
ミキー：フェオドール・アトキン （大山高男／堀勝之祐／家弓家正）
ナターシャ・キリロワ：カタリナ・ヴィット （【原語流用】／折笠愛／園崎未恵）
セルゲイ：ベルナール・ブロッシュ （水野龍司／水野龍司）
その他の声の出演
ソフト版：榎本智恵子、古田信幸、大川透、すずき紀子、遊魚静
フジテレビ版：大川透、岡野浩介、高瀬右光、寺内よりえ、紗ゆり
テレビ朝日版：後藤哲夫、側見民雄、内田聡明、斎藤志郎、加藤優子、加藤沙織、奥田啓人
■スタッフ
監督：ジョン・フランケンハイマー
製作：フランク・マンキューソ・Jr
製作総指揮：ポール・ケルメンソン
原案：J・D・ザイク 脚本：J・D・ザイク、リチャード・ウェイズ
撮影：ロバート・フラッセ
プロダクションデザイン：マイケル・Z・ハナン
美術：ジェラール・ヴィアール
編集：アントニー・ギブス
音楽：エリア・クミラル
本編日本語字幕：菊地浩司
ソフト版 演出：伊達康将／翻訳：岸田恵子
フジテレビ版 演出：小林守夫／翻訳：松崎広幸
テレビ朝日版 演出：鍛治谷功／翻訳：松崎広幸
発売元：是空／TCエンタテインメント 販売元：TCエンタテインメント RONIN © 1998 United Artists Pictures Inc. All Rights Reserved.
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