TC エンタテインメントは、ロバート・デ・ニーロとジャン・レノ主演によるアクション大作『RONIN』の4K UHDとブルーレイを2026年9月11日に発売する。価格はUHD＋ブルーレイが8,580円、ブルーレイ単体版は6,380円。

『RONIN』の4K UHDとブルーレイが9月11日に発売

『RONIN』は、冷戦終結によって組織を失いフリーランスの傭兵となった元スパイたちが、謎のブリーフケースを巡って裏切りと陰謀の中、熾烈な争奪戦を繰り広げるサスペンス・アクション映画。監督は、『グラン・プリ』（1966）『ブラック・サンデー』（1977）などで知られるジョン・フランケンハイマーが務め、ロバート・デ・ニーロとジャン・レノの豪華共演や、CGを使わないリアルなカーチェイスが話題となった。

35mmオリジナル・カメラネガからの4Kデジタルレストアマスターを使用し、UHDはDolby Vision＆HDR-10仕様。英語5.1ch音声＆2.0ch音声で、通常フォントと手書き風フォントの2種類から選べる日本語字幕を採用。ソフト版吹替音声に加え、2種類のTV放送版（2003年1月18日初回放送フジテレビ系列『ゴールデンシアター』版と2005年9月4日初回放送テレビ朝日系列『日曜洋画劇場』版）の日本語吹替音声を初収録している。TV放送版吹替両バージョンに日本語吹替音声の「TV放送版吹替連続再生機能」を搭載。これは、TV放送時カット部分をスキップして再生する機能で、スキップ箇所は映像がフリーズする仕様となっている。本編再生からTV放送版日本語吹替音声を選択した場合、放送時にカットされた箇所は英語音声+日本語字幕となる。

特典映像は以下の通り。

「クローズアップ」撮影監督ロバート・フレース インタビュー

「RONIN の編集」：編集担当アントニー・ギブス インタビュー

「俳優の演技プロセス」：ナターシャ・マケルホーン（ディアドラ役）インタビュー

「RONIN の音楽制作」：エリア・クミラル インタビュー

「RONIN のカーアクション」スタントカー・コーディネーター ジャン＝クロード・ラニエ インタビュー

『レンズを通して』：撮影監督ロバート・フレース インタビュー

『ヴェネチア国際映画祭インタビュー』：ロバート・デ・ニーロ、ナターシャ・マケルホーン、ジャン・レノ

『RONIN – 疾走する撮影現場』：メイキング映像

別エンディング

アニメーション・フォトギャラリー

オリジナル予告編

4K UHD＋ブルーレイには、さらにジョン・フランケンハイマー監督によるオーディオ・コメンタリーが収録されている。