ボブ・オデンカーク主演『NORMAL／ノーマル』の予告編とポスタービジュアルが公開

『Mr.ノーバディ』（2021）で世界中を沸かせたボブ・オデンカークと、『ジョン・ウィック』シリーズ（2015〜2023）の生みの親である脚本家デレク・コルスタッドが再タッグを組んだ"NORMAL（原題）"が邦題『NORMAL／ノーマル』（配給：KADOKAWA）として、2026年12月11日に全国公開されることが決定し、あわせて、予告編とポスタービジュアルが公開となった。

『NORMAL／ノーマル』は、アメリカの田舎町＜ミネソタ州ノーマル＞を舞台に、町で起きた銀行強盗をきっかけに、住民たちに急襲された臨時保安官の隠れた戦闘能力が顕在化していく様を描いたバイオレンス・アクション。

主演であり、原案、プロデューサーも務めるのが、『ブレイキング・バッド』（2008〜13／米・AMC）、『ベター・コール・ソウル』（2015〜22／米・AMC）で圧倒的な存在感を放ち、『Mr.ノーバディ』でアクション俳優として新境地を切り開いたボブ・オデンカーク。過去のトラウマを抱え、穏やかな暮らしを求めて着任したワケあり臨時保安官・ユリシーズを演じる。また、脚本は、オデンカークとともに原案・プロデューサーも務める『ジョン・ウィック』シリーズのデレク・コルスタッドが担当。初タッグを組んだ『Mr.ノーバディ』では＜冴えない平凡な中年男が、実は最強の凄腕＞という表と裏の顔を持つ男を描いたが、本作では一見真面目で控えめでありながら、隠されていた高い戦闘能力を発揮して襲いかかる町民たちを次々と返り討ちにしていく、新たな痛快おじさんヒーロー映画を誕生させた。中年アクションスターの地位を確立したオデンカークが、前作とはまた一味違う狂気と魅力を放つ。

メガホンを取るのは、『フリー・ファイヤー』（2017）『MEG ザ・モンスターズ2』（2023）などで刺激的なバイオレンスとアクション描写に定評のある鬼才ベン・ウィートリー。共演には、劇中でユリシーズと対立し町を陰で牛耳る町長役で、『バリー』（2018〜23／米・HBO）でエミー賞を受賞をするなど、長年ハリウッドの第一線で活躍するレジェンド俳優ヘンリー・ウィンクラー。ユリシーズが唯一心を許す孤独でタフなバーテンダー役に、世界的大ヒットシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011～19／米・HBO）で強烈なインパクトを残したレナ・ヘディ。さらに、町の巨大な闇を暴く引き金となる銀行強盗犯キースを演じるのが、『レヴェナント: 蘇えりし者』（2016）などで存在感を見せた実力派のブレンダン・フレッチャー。1人の臨時保安官と町ぐるみの狂気が激突する凄絶な死闘が、ハリウッドの豪華キャスト・スタッフ陣によってここに開幕する。

この度、予告映像が到着。映像冒頭、雪に囲まれたのどかな町＜ノーマル＞の臨時保安官として着任したユリシーズと、優しそうな町民たちとの穏やかな日々が描かれる。しかし、保安官事務所で突如、警報が鳴り響く。平和な町で発生した銀行強盗事件。ユリシーズは、自分にできることをしようと現場へ赴くが、なぜか味方であるはずの保安官補から銃撃を受けてしまう。理由もわからず混乱するユリシーズだったが、実はこの事件をきっかけに、町が隠していた重大な秘密へ触れてしまったのだ。これまでの穏やかな雰囲気から一変、狂気を孕んで襲いかかってくる全町民＜1,890人＞。味方も逃げ場もない絶体絶命の状況に追い込まれるユリシーズ。だが、町民全員から"普通"の男だと思われていたこの保安官は、実は凄絶な戦闘能力を秘めていたのだった——前半の緩やかなテンポから後半一気にアクション全開。保安官補や、金物屋の店主、手芸屋のおばあちゃんまで。優しかった町民たちに命を狙われるという、オリジナリティ溢れるシチュエーションが繰り広げられる。一癖も二癖もある町民たちの死闘の先に待つ結末とは—―。ボブ・オデンカークの魅力が詰まった、本編への期待が高まる映像となっている。

また、ポスタービジュアルも到着。中央には、血痕の付いたコーヒーカップを手にする、ボブ・オデンカーク演じる中年保安官ユリシーズの姿が捉えられている。背景には爆炎が舞い上がる田舎町＜ノーマル＞が描かれ、周囲から無数の銃口が向けられる中、ユリシーズはどこか余裕を感じさせる佇まいで、まっすぐにこちらを見つめる鋭い眼光を放つ。中央に添えられたのは、「"普通"の保安官×"普通"の町」というコピー。果たして、この"普通"が持つ真の意味とは——。まさに本作の世界観が凝縮された仕上がりとなっている。