ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニープラスにて、ナショナル ジオグラフィックが贈る新作ドキュメンタリー『ディズニー・アドベンチャー 魔法の船にようこそ！』を、2026年11月28日より独占配信開始する。この発表にあわせて本作の予告編が公開となっている。

『ディズニー・アドベンチャー 魔法の船にようこそ！』が11月28日よりディズニープラスで独占配信開始

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『ディズニー・アドベンチャー 魔法の船にようこそ！』は、ディズニー・クルーズラインとして初のアジア就航となる最新鋭の客船「ディズニー・アドベンチャー」に命を吹き込む、想像力と革新の旅を追ったドキュメンタリー。構想から完成、そして初航海へと向かうまでの壮大な舞台裏が明かされる。

本作では、デザイナーやエンジニアをはじめとする世界最高峰のクリエイターたちが集結。ディズニー、ピクサー、マーベルから着想を得た7つのテーマエリアを舞台に、頭上を舞う圧巻のパフォーマンスや海の上に広がるアトラクションなど、類まれなアイデアが次々と形になっていくプロセスに迫る。壮大なビジョンを現実のものとするため、最先端の革新技術を駆使して数々の試練に立ち向かう挑戦の軌跡を克明に記録している。

さらに、船上で繰り広げられるエンターテインメントの制作現場にも密着。ディズニーとピクサーのキャラクターたちが織りなすショーの舞台裏をはじめ、航海士たちがシンガポールへの旅支度を整える姿も捉え、船旅を様々な形で支える人々の想いとともに、壮大なプロジェクトの全貌を明らかにしていく。

この度公開となった予告編は、青い海原を進む「ディズニー・アドベンチャー」の堂々たる姿とともに、ウォルト・ディズニー・カンパニーの最高経営責任者（CEO）であるジョシュ・ダマーロが「新たなクルーズ船は新天地での就航を可能にします」と力強く語る姿から始まる。

映像内には、船の土台作りから完成へと向かう貴重な造船風景や、船を夢の空間へと作り変えるべく情熱を注ぐイマジニアたちの奮闘を記録。「客船の上にジェットコースターを走らせるなんて、どこか突拍子もないアイデアに思えました」と語られるディズニー・クルーズライン初となる船上コースターへの挑戦をはじめ、地域の豊かな風味を独自の手法で取り入れた料理のこだわり、マーベルヒーローたちが迫真のアクションを繰り広げるバトルショー「アベンジャーズ・アッセンブル！」やピクサー映画『ウォーリー』のウォーリーとイヴがステージデビューを飾るオリジナルショー「リメンバー」など、船上で繰り広げられる多彩なエンターテインメントの裏側が次々と映し出されている。

さらに、世界の交差点ともいえるシンガポールへ最新船を届けるべく集結した関係者たちの誇りや、この船旅の体験そのものを支えるクルーたちのひたむきな姿も描写。自らの故郷にこの特別な客船を迎え入れることについて「まさに夢のようです」と胸を高鳴らせるシンガポール出身の一等航海士の姿など、船に関わる人々の熱い想いが随所に散りばめられ、新たな船旅への期待感をより一層高める映像となっている。