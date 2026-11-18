=Netflixは、世界的ベストセラーSF小説を実写化したシリーズ『三体』のシーズン2を2027年1月14日より世界独占配信する。この度、ティザー予告編と場面写真が公開となった。

Netflix、『三体』シーズン2を2027年1月14日より配信 - ティザー予告編と場面写真が公開

『三体』は、迫り来る異星文明の侵略に直面する人類を、時代や国境を越えて壮大に描き出すSF叙事詩。シーズン1は、配信開始後3週連続でNetflix週間グローバルTOP10（英語シリーズ）の1位を獲得し、世界93カ国でTOP10入り。「テレビ界のアカデミー賞」ことエミー賞では作品賞（ドラマシリーズ部門）にノミネートされ、センセーショナルでドラマティックな展開に世界中が息を呑んだ。

原作は、「SF界のノーベル文学賞」と言われるヒューゴー賞をアジア圏の作品として初めて受賞した、劉慈欣による世界的ベストセラー小説。物語のあまりの壮大さと斬新さから「映像化は困難」と言われてきたが、原作ファンのクリエイター陣によって実写化が実現した。シーズン1の物語の発端は、人類に絶望したひとりの科学者が宇宙に向けて秘密裏に電波を発信したこと。数十年後、それが「地球滅亡」の引き金となり、現代科学では説明のつかない超常現象、さらには異星人の襲来までもが刻一刻と迫る。そしてシーズン2の映像では、ついに異星人が地球へ本格的に現れ、「人類史上最大の窮地」に陥る。見た目は人間のようだが、実は「人間に合わせて人の姿を見せている」という高度な文明を持つ異星人は、「話すのは久しぶりだ。だが見ていた。戦争は益にならない。だから使者を送った。和解するために」と、「一見すると」友好的に語りかける。しかし、「目を覚ませ。交渉のために38兆キロも飛んでこない。我々を抹殺しに来たんだ」という言葉の通り、その裏には敵意が。そしてついに放たれる「この星を征服する。準備はいい？」の声。計画が動き出し、宇宙規模の争いが勃発、激しい戦闘も巻き起こっていく。果たして人類は、この未曾有の事態にどう立ち向かうのか？滅亡を免れることはできるのか？

謎が謎を呼ぶ予想のつかない緻密なサスペンスに加え、重厚な人間ドラマも丁寧に織り交ぜられた本作、数秒先の展開すら一切読めないほどに、斬新な出来事が次々と巻き起こっていく。シーズン1の際も、SNSでは「宇宙人襲来という古典的とも言えるSFながら、奇抜な襲来の仕方と斬新でアカデミックな人類の反撃が面白すぎて熱中」「素晴らしい内容と感動的なエンディングに思わず拍手」といった感嘆のコメントが寄せられていた。"SF新時代到来"を予感させる、美しく荘厳、そして圧巻のスケールの物語が来年早々、再び人類を華々しく襲う。