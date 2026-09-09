リーアム・ニーソン主演のクライムアクション『ハードボイルド』の本予告と場面写真が公開

リーアム・ニーソン主演のクライムアクション『ハードボイルド』（2026年10月9日公開 配給：AMGエンタテインメント）の本予告と場面写真が公開となった。

『ハードボイルド』は、拳ひとつで成り上がった一匹狼の運び屋が、自らの誇りを懸け、長年身を置いた組織と対峙するクライムアクション。主人公の"運び屋"を演じるのは、『96時間』（2008）『プロフェッショナル』（2023）をはじめ数々のヒット作で世界中を熱狂させる名優リーアム・ニーソン。若き日に培ったボクサーとしての経験を役に生かし、肉体的にも精神的にも限界へ挑む、真に迫る熱演を披露。舞台はボストンの裏社会。かつて拳ひとつで成り上がった一匹狼の運び屋が、自らの誇りを懸け、長年身を置いた組織と対峙する。記憶を徐々に奪われていく残酷な病に侵されながらも、愛車のシボレー・シェベルを走らせ、人身売買の闇から無垢な少女たちを救うため命懸けの奪還作戦に身を投じる。

監督は『スノー・ロワイヤル』（2019）に続きニーソンと再びタッグを組むハンス・ペテル・モランド。共演には『ドライヴ』（2011）『ヘルボーイ』（2004）のロン・パールマンを迎え、裏社会を生きる男たちの滅びの美学を圧倒的な緊張感で描き出す。1980～90 年代ノワールの魂を受け継ぐ骨太な人間ドラマと、切れ味鋭いクライム・アクションが融合。リーアム・ニーソンの新たな代表作にして、"ハードボイルドの真髄"を体現する一本に仕上がった。

今回公開となった本予告は、記憶が薄れゆく"運び屋"（リーアム・ニーソン）が「俺の人生はもうすぐ終わる」と静かに語りかけるシーンから幕を開ける。長年、裏社会で生きてきた男に残された時間はわずか。人生の終わりを前に過ちと向き合おうとするも、かつて捨てた娘からは「最低の父親だった罰よ」と冷たく拒絶されてしまう。そんな矢先、裏社会の闇で横行する外道たちの人身売買だった。そんな理不尽な悪行に対する"運び屋"の怒りがついに爆発する。長年の友人である組織のボス（ロン・パールマン）からの制止すら蹴散らし、男は単身、巨大な闇を叩き潰すべく修羅の道へと突き進む。「腰抜けの人生で終えたくない」「落とし前をつける」という覚悟とともに、愛車シボレー・シェベルを走らせ、リーアム・ニーソン自身のボクサー経験が生み出す荒々しい肉弾戦が炸裂する。容赦なく敵を叩きのめす圧巻のアクションが怒涛の勢いで押し寄せる。一方、自身を慕いボクシングを学ぶ幼い孫には「これから俺の悪い噂が飛び交うだろう」と語りかけ、不器用ながらも心を繋ごうとする切なくも温かな交流も描かれる。「悪党が正義を果たすためには――手を汚すしかない」という言葉の通り、自らの罪を背負い、大切なものを守るため最後に悪を打ち砕く男の凄みが画面全体から溢れ出す。失われゆく記憶と迫り来る死の恐怖を怒りへと変え、命を賭して挑む最後の戦い。己の過去と向き合い、大切なものを守るため、すべてを懸けるこの男の終着点はどうなるのか。