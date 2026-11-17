U-NEXTは、韓国のハウスシェアリアリティ『クギドンフレンズ ~アラフォー男女のシェアハウス~』を、2026年11月18日より独占配信開始する。全10話で、視聴料は各話440円、視聴期間は2日間。

『クギドンフレンズ ~アラフォー男女のシェアハウス~』は、長年一人暮らしをしてきた同世代のシングルたちが一つの家に集まり、新たな共同生活を始めるハウスシェアリアリティ。出演は、女性コメディアンのチャン・ドヨン、俳優のチェ・ダニエル、イ・ダヒ、キョン・スジン、モデル兼タレントのアン・ジェヒョン、そして"アジアのプリンス"こと俳優のチャン・グンソクの6人。

一人暮らしには慣れているけれど、どこか空虚さを感じている男女が、一人ではできなかったことを一緒に楽しむ姿を映し出す。バケットリストを叶えるためにメンバーが団結したり、バーベキューパーティーでサプライズを仕掛けたり、誕生日に「人生で一度はやってみたかったこと」に挑戦したり、6人ならではの日々が続いていく。一方で共同生活では、一人の時とは違って、いろいろな不便が生じることも……。気まずさやトラブルを乗り越えた先に彼らは何を思うのか？ 笑いと癒やしのハウスシェアリアリティを楽しんでいただきたい。