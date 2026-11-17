チャールズ・ディケンズの小説『クリスマス・キャロル』をジョニー・デップ主演で映画化した『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』（公開中 配給：東和ピクチャーズ・東宝）が初登場洋画No.1でスタートを切り、公開から3日間で興収76,098,300円、動員51,686人を記録していることが明らかになった。

『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』は、チャールズ・ディケンズの小説『クリスマス・キャロル』をジョニー・デップ主演で映画化。キャリア史上「もっとも醜い男」エベネーザ・スクルージを演じる。この男、原作では、莫大な富を持ちながらも、吝嗇で自己中心的、不愛想極まりなく、無慈悲で意地悪――周囲から嫌われる孤独なひねくれ者である。この心を閉ざした町一番の嫌われ者のもとに、クリスマスイブの夜、〈過去〉〈現在〉〈未来〉の精霊たちが次々と現れる。時空を超え、それぞれが彼の人生において異なる決定的な教訓を授けるという、奇妙で幻想的な旅が始まる――。

監督を務めるのは、A24で、『X エックス』（2022）『Pearl パール』（2022）『MaXXXine マキシーン』（2024）の三部作を手がけたタイ・ウェスト。共演は、名優イアン・マッケランをはじめ、『ハリー・ポッター』シリーズ（1997〜）でロン役を務めたルパート・グリント、『世界一キライなあなたに』（2016）などのサム・クラフリン、そして『スター・ウォーズ』続3部作（2015〜19）の主演を務めたデイジー・リドリーらとなっている。

11月13日より日米同時公開を迎えた本作が、公開から3日間で興収76,098,300円、動員51,686人を記録し、公開初週の洋画No.1となる大ヒットスタートを切った。公開初日から全国の劇場には幅広い世代の観客が詰めかけ、SNS上では「ジョニー8年ぶりのスクリーンおかえり！」「今日この演技を観るために私は映画館に来た。ありがとうジョニー」といった待望のハリウッド復帰を歓迎する熱い声をはじめ、「とにかくジョニー・デップの演技が最高」「ジョニー・デップが本当に言われないとわからないレベルすぎる」「何度かリメイクされてるけどゴシック版はジョニデ以外考えられない」「ジョニデはダークファンタジーが良く似合うし、名優イアン・マッケランの存在感が素晴らしい」など、圧巻の演技力と重厚な世界観、豪華共演陣を絶賛するコメントが相次いでいる。また、「ストーリー知ってて、それでも好きだ。いい映画化。ありがとう……クリスマスの奇跡」「最後にはいい話で終わりとても良かったです！」「幸せな気分になれる映画です」といった口コミも拡散。冷酷な守銭奴スクルージが、3人のゴーストとの一夜を通じて人生の真実と愛を取り戻していく姿が観る者の心を深く揺さぶり、早くもリピーターが続出している。

さらに、同日公開された北米でもオープニング興収1,900万ドル（約30億3,107万円）を記録し、堂々の全米No.1スタート、全世界では62か国で公開され4,200万ドル（約67億26万円）を記録し、グローバルでもNo.1発進となった。米映画レビューサイト"Rotten Tomatoes"の観客スコア（ポップコーンメーター）でも90％という高評価を獲得し、観客満足度の高さを証明している。海外の有力メディアからも絶賛の声が相次いでおり、米大手映画メディア"JoBlo"は「タイ・ウェスト監督の完璧な演出とジョニー・デップの鬼気迫る演技が融合した、ディケンズの名作の極めて力強い映画化。メインストリームへの完全復活を決定づける一作」と絶賛。また、米映画批評メディア"The Contending"は「視覚的にも今年観た中で最も美しい映画のひとつ。ジョニー・デップのスクルージ役は、現代における歴代最高の演技に名を連ねる」、さらに"But Why Tho?"も「これまでの『クリスマス・キャロル』の映画化作品の中で最高傑作と言える完成度。毎年繰り返し観たくなる新たなクリスマスの定番」と評するなど、世界中の批評家と観客から賛辞が寄せられている。