『私の20世紀』（1989）『心と体と』（2017）などで知られるイルディコー・エニェディ監督の最新作『静かな友人』（2026年12月4日公開 配給：ミモザフィルムズ）で主演を務めるトニー・レオンの13年ぶりの来日が決定し、この発表にあわせて本編映像が公開となっている。

『静かな友人』は、約100年の時間軸を⾏き来しながら、ドイツの⼤学構内にそびえる⼤きなイチョウの⽊と登場人物たちとの種を超えた深遠な交流を描く、静かな驚きに満ちた知的ミステリー。

監督は、第42回カンヌ国際映画祭＜カメラ・ドール＞『私の20世紀』、第67回ベルリン国際映画祭＜金熊賞＞『心と体と』で世界中の映画ファンを魅了してきたイルディコー・エニェディ。主演には、『花様年華』（2000）など幾多の名作で国際的な評価を確立した名優トニー・レオンを迎えた。植物との交流を試みる主人公の神経科学者は、トニー・レオンのためにあて書きされた役。脚本に深く共鳴した彼が出演を決意し、本作はトニー・レオンにとってキャリア初のヨーロッパ映画主演作となる。さらに、共演には、名だたる映画作家の作品からハリウッド大作まで多彩なフィルモグラフィーを誇るレア・セドゥが名を連ねる。

本作は、第82回ヴェネチア国際映画祭のコンペティション部門に出品され、最優秀新人俳優賞（ルナ・ベドラー）、国際批評家連盟賞を含む6賞を受賞。さらに、第69回サンフランシスコ国際映画祭では、『アフター・ヤン』（2021）や『オデッセイ』（2015）などを支援してきたスローン財団によるスローン・サイエンス・オン・スクリーン賞を受賞するなど、科学・環境・倫理といった多様な領域から高い評価を受けた。比類なき作家性を持つエニェディ監督の新たな到達点となる作品だ。

この度、日本公開にあわせて、トニー・レオンとイルディコー・エニェディ監督の来日が決定した。トニー・レオンにとって、主演映画のプロモーションとしての来日は、ウォン・カーウァイ監督作『グランド・マスター』（2012）以来、実に13年ぶりとなる。

今回が初タッグとなる2人。その出会いについて、トニー・レオンは、ウォン・カーウァイ作品の美術監督を務めるウィリアム・チャンと仕事をしていた際、エニェディ監督が自身の出演を希望していると聞かされたことがきっかけだったと振り返る。当初、彼女のことを知らなかったトニーは、彼から「素晴らしい監督だよ」と勧められ、彼女の映画を観始めたという。「どの作品も気に入りました。初めて観たときから大好きになって、『ぜひこの監督と仕事がしたい』と思いました」と、すっかり魅了された様子。その後、監督から脚本が送られ、初めてオンラインで話をする中で、作品や仕事ぶりだけでなく、人柄にも惹かれたといい、「最初に話したときから彼女のことがとても好きになりました。きっと一緒に仕事をするべきだと感じたんです」と語っている。

トニー・レオンとエニェディ監督は、映画公開前日の12月3日（木）から6日（日）までの4日間に渡って、東京と大阪で舞台挨拶への登壇が予定されている。詳細は後日、映画公式サイト、劇場公式サイトにて発表となる。

また、この発表にあわせて、トニー・レオン演じる、ドイツの大学に招聘されたウォン教授の歓迎会の一幕を捉えた本編映像が公開となった。教授たちがウォン教授を囲みながら、地元のビールを片手に談笑する様子が描かれる。そこへ、ウォン教授の助手を務めることになったユーレが遅れて到着。広東語を話せることを理由にこの職に就いたユーレは、さっそく広東語でウォン教授に話しかける。しかし、ウォン教授から返ってきたのは「英語にしないか？」という英語での言葉。自分の広東語が下手なのかと思い、謝るユーレに対し、ウォン教授は「あなたの広東語は上手だよ」と、今度は柔和な笑顔で広東語で応じる。相手を気遣うさりげない振る舞いから、知性と温かさを兼ね備えたウォン教授の人柄が垣間見えるシーンとなっている。