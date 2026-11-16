韓国歴史ドラマ『王と生きる男』の＜王と番人＞コンビの場面写真が公開

韓国映画歴代興行収入No1を記録し、観客動員1,692万人を突破した歴史ドラマ『王と生きる男』（2027年1月8日公開 配給：KADOKAWA、KADOKAWA Kプラス）の＜王と番人＞コンビの場面写真と会見2ショットが公開となった。また、12月に東京・駐日韓国文化院にて関連イベントの開催が決定した。

『王と生きる男』は、1457年の朝鮮を舞台に、クーデターによって王位を追われた悲劇の若き王と、流刑地の番人となった村長が、身分を超えて育む友情と絆を描いた物語。

流刑地の村長オム・フンドを演じるのは、『ベテラン』（2015）や『破墓／パミョ』（2024）などのヒット作に出演するユ・ヘジン。そして、王位を追われ流刑となった第6代王イ・ホンウィを演じるのは、『PRODUCE101 シーズン2』（2017）を経てWanna Oneとしてデビューし、『弱いヒーロー』シリーズ（2022〜）でも注目を集めたパク・ジフン。さらに、ユ・ジテ、チョン・ミドら実力派キャストが集結した。監督を務めるのは、『リバウンド』（2023）、『記憶の夜』（2017）など幅広いジャンルを手掛けてきたチャン・ハンジュン。史実をベースに、壮大なスケールで物語を描き出す。今年5月に開催された百想芸術大賞では、主演のユ・ヘジンが映画部門大賞を受賞したほか、パク・ジフンが新人演技賞・人気賞に輝くなど計4冠を達成している。

この度、王位を追われた悲劇の若き王イ・ホンウィと、流刑地の番人オム・フンドの関係性を捉えた場面写真が公開となった。あわせて、劇中の絆にも通じるユ・ヘジンとパク・ジフンの関係性を、韓国記者会見の写真と共演エピソードから紹介する。

場面写真では、オム・フンドが笑顔で語りかける一方、イ・ホンウィはやや緊張感のある表情を浮かべており、対照的な二人の表情が印象的だ。身分も立場も異なる二人は、どのように心を通わせ、絆を育んでいくのか。物語の行方に期待が高まる一枚だ。

劇中で少しずつ心を通わせていく王と番人。その姿に重なるように、演じる二人の間にも親子のような絆が育まれていた。今年1月に韓国で行われた記者会見で、チャン・ハンジュン監督は「お二人は親子のような関係がありました。お互いを大切に想い合っているのが見えました」と、撮影現場での二人の様子を明かした。

ユ・ヘジンも「我が子を見る親の気持ちってこんな感じなのかな？」と、パク・ジフンの姿を見て感じていたことを告白。パク・ジフンは「イ・ホンウィはオム・フンドと目を合わせたとき、まるで父親を見ているような、そんな悲しみや恋しさを感じたのではないか。そういった感情が、ユ・ヘジンさんと目を合わせた時に溢れてきました」と振り返った。

そんな二人の親しさは、会見写真からもうかがえる。披露しているのは、"プデュ"の愛称で親しまれ、Wanna Oneを生んだオーディション番組『PRODUCE 101 シーズン2』で話題を呼んだ、パク・ジフンおなじみの「チョジャン」（保存）ポーズ。今回はユ・ヘジンも加わり、二人が片手ずつでポーズを完成させた仲良しショットとなっている。

また、ユ・ヘジンは、本作で笑いと涙の振れ幅が生まれた理由について、監督の柔軟でオープンな姿勢と、パク・ジフンの演技を挙げた。特にパク・ジフンについては「演技はギブアンドテイク」と語り、互いに影響を与え合いながら演じたことを明かす。完成作を初めて観た際にも思わず涙がこぼれたといい、パク・ジフンの演技が自然に感情を引き出してくれたと称賛した。二人の熱演が生み出す心揺さぶる物語を、ぜひ劇場で見届けてほしい。

さらに、12月に東京・駐日韓国文化院にて関連イベントの開催が決定した。12月9日は本作の特別試写会、12月10日には特別講演会「映画『王と生きる男』をもっと楽しむために―観る前に知っておきたい朝鮮王朝の歴史」が開催される。