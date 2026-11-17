ジェニファー・ロペス主演、トニー賞を席巻した傑作ミュージカルを映画化した『蜘蛛女のキス』（2026年12月25日先行公開、2027年1月1日全国公開 配給：AMGエンタテインメント）の本ポスターと予告編が公開となった。

『蜘蛛女のキス』は、アルゼンチンの小説家マヌエル・プイグが1976年に発表した同名小説を映画化した作品。1985年にもウィリアム・ハート主演で映画化され、アカデミー賞主演男優賞を受賞。さらに1993年には、ミュージカル『キャバレー』『シカゴ』で知られるジョン・カンダー＆フレッド・エッブの音楽によってブロードウェイ・ミュージカルとして生まれ変わり、世界中の観客を魅了してきた。その不朽の名作が、現代の映画技術と壮麗な映像美によってスクリーンに蘇る。

メガホンを取るのは、第75回アカデミー賞6部門に輝いた『シカゴ』（2002）年の脚本を担当し、『美女と野獣』（2017）『ドリームガールズ』（2006）などで監督を務めたビル・コンドン。

本作で圧倒的な存在感を放つのはジェニファー・ロペス。劇中映画に登場する銀幕の大スター、イングリッド・ルナをはじめ、オーロラ、そして謎めいた蜘蛛女という一人三役を演じ、歌とダンス、そして妖艶な魅力で観客を魅了する。彼女が体現するのは、きらびやかな衣装、華麗なダンス、色彩豊かなセットに彩られた、ハリウッド黄金期のミュージカル映画の世界。現実の過酷さを忘れさせる夢のようなショーの数々が、スクリーンいっぱいに繰り広げられる。共演には、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）『天国の口、終りの楽園。』（2001）のディエゴ・ルナ、そして『セキュリティ・チェック』（2024）のトナティウ。対照的な境遇と価値観を持つ二人の男が、映画への愛を通じて心を通わせていく姿を繊細に演じる。さらに、製作総指揮にはハリウッドを代表する俳優であり、映画製作者としても活躍するマット・デイモンとベン・アフレックが名を連ねる。

この度公開となったポスタービジュアルでは、ポスター中央に、ジェニファー・ロペス演じる「蜘蛛女」と、ディエゴ・ルナ演じるモリーナが唇を重ねる寸前の姿が妖しく描かれている。背後には蜘蛛の巣が張り巡らされ、蜘蛛女は長く鋭い黒い爪でモリーナの顎をそっと引き寄せる。その姿はまるで獲物を甘美な罠へと誘い込むかのようで、官能と危険が隣り合わせになったスリリングな緊張感を生み出している。甘い口づけか、それとも逃れられない罠か。蜘蛛女の妖しい誘惑にモリーナが引き寄せられていく瞬間を捉えている。ゴールドを基調とした幻想的な色彩と鮮烈な赤のタイトルが印象的な、愛と欲望、そしてミステリアスな魅力に満ちたビジュアルとなっている。

本予告では、ジェニファー・ロペスが圧倒的な存在感で魅せる華麗なミュージカルシーンと、自由を奪われたバレンティンとモリーナが監房で過ごす過酷な日々が鮮やかなコントラストを描き出す。冷たく無機質な牢獄は、モリーナの豊かな想像力によって、歌とダンスが繰り広げられる煌びやかな夢の世界へと変貌していく。しかし、その魅惑的な幻想のすぐ傍らには、過酷な現実が影を落とすのだった。幻想と現実、愛と自由への希求が交錯する、心揺さぶる感動のミュージカル・エンターテインメントへの期待を高める映像となっている。豪華タッグの才能が響き合う、極上の映画体験を是非劇場で味わってほしい。