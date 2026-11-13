ジョニー・デップ主演『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』のインタビュー映像とキャラクターポスターが公開

チャールズ・ディケンズの小説『クリスマス・キャロル』をジョニー・デップ主演で映画化した『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』（公開中 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のインタビュー映像とキャラクターポスターが公開となった。

『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』は、チャールズ・ディケンズの小説『クリスマス・キャロル』をジョニー・デップ主演で映画化。キャリア史上「もっとも醜い男」エベネーザ・スクルージを演じる。この男、原作では、莫大な富を持ちながらも、吝嗇で自己中心的、不愛想極まりなく、無慈悲で意地悪――周囲から嫌われる孤独なひねくれ者である。この心を閉ざした町一番の嫌われ者のもとに、クリスマスイブの夜、〈過去〉〈現在〉〈未来〉の精霊たちが次々と現れる。時空を超え、それぞれが彼の人生において異なる決定的な教訓を授けるという、奇妙で幻想的な旅が始まる――。

監督を務めるのは、A24で、『X エックス』（2022）『Pearl パール』（2022）『MaXXXine マキシーン』（2024）の三部作を手がけたタイ・ウェスト。共演は、名優イアン・マッケランをはじめ、『ハリー・ポッター』シリーズ（1997〜）でロン役を務めたルパート・グリント、『世界一キライなあなたに』（2016）などのサム・クラフリン、そして『スター・ウォーズ』続3部作（2015〜19）の主演を務めたデイジー・リドリーらとなっている。









この度、主人公エベネーザ・スクルージを演じたジョニー・デップのインタビューを収録した特別映像と豪華キャスト陣が揃った個性豊かなキャラクターポスターが公開となった。

特別映像でエベネーザ・スクルージを演じたジョニー・デップは、「演じるにあたって過去作と違うアプローチを探した。ただのみじめで欲深い老人ではなくてね」と明かす。続けて「人に意地悪だったり、不機嫌にさせるために生まれてくる人間はいない」「『クリスマス・キャロル』には深いメッセージが込められている。とても意味深い。同時にそこにはユーモアも見いだしたい」と語り、単なる“嫌われ者の大富豪”にとどまらない、多面的で愛嬌あるキャラクター造形に挑んだ背景を明かしている。

『シザーハンズ』（1991）のエドワード、『チャーリーとチョコレート工場』（2005）のウィリー・ウォンカ、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ（2003〜）のキャプテン・ジャック・スパロウ──。デップがこれまで演じてきた人物たちは皆、奇抜で風変わりでありながら、その心の奥底に純粋さと孤独を宿し、世界中の観客から愛されてきた。本作のスクルージもまた、観る者の心を掴んで離さない、新たな「デップ流アンチヒーロー」の誕生を予感させる。

また、本編映像も収録されており、意地悪なスクルージの姿をはじめ、突如現れた亡霊に本気で怯えるコミカルな表情、ゴーストとタイムリープする中、少年時代の自分を見つめる姿、そしてかつての婚約者と幸せそうに踊り、別れたことを後悔するシーンなど、感情を揺さぶる本編映像が惜しみなく収められている。

あわせて本作の重厚な世界観を彩る豪華キャスト陣のキャラクターポスタービジュアルも公開となった。孤独な守銭奴エベネーザ・スクルージ（ジョニー・デップ）を取り巻くのは、英国屈指の実力派キャスト陣が演じる個性豊かなキャラクターたち。『ハリー・ポッター』シリーズのロン・ウィーズリー役で一躍有名となった実力派俳優ルパート・グリント演じるスクルージ＆マーレイ社の事務員として働く心優しいボブ・クラチット、インディペンデント作品やテレビドラマでも活躍する英国屈指の俳優サム・クラフリン演じる常に伯父スクルージを気にかける陽気な甥フレッド、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ（2001〜03）のガンダルフ役で知られる名優イアン・マッケラン演じる7年前にこの世を去りスクルージの前に亡霊となって警告をもたらすかつての共同経営者ジェイコブ・マーレイら本作ストーリーの鍵を握るキャラクターたちがずらり。さらに、スクルージを過去・現在・未来のタイムリープへと誘う3人のゴーストたちにも実力派俳優が集結。2023年アカデミー賞主演女優賞にノミネートされたアンドレア・ライズボローが演じる「過去のゴースト」、トラメル・ティルマン演じる「現在のゴースト」、ロバート・ストレンジ演じる「未来のゴースト」らが、不気味な存在感を漂わせる。幻想的でドラマチックなビジュアルが、物語の奥行きをいっそう際立たせる仕上がりだ。名優たちの圧倒的な存在感が織りなす重厚なアンサンブルに、さらに期待は高まる。