北米配給A24のクライム・サスペンス『大富豪になるための正しい殺し方』（公開中 配給：KADOKAWA）のメイキング映像が公開となった。

『大富豪になるための正しい殺し方』は、大富豪の家系から不当に追放され貧困生活を余儀なくされた主人公が、本来手に入れるはずだった280億ドル（約4.5兆円）という巨額の遺産を取り戻すため、相続に立ちはだかる7人の金持ち一族を巧妙な「事故」に見せかけて次々と抹殺していく物語。北米配給は気鋭のスタジオ、A24が手がけている。

主人公のベケット・レッドフェローを演じるのは、グレン・パウエル。『トップガン マーヴェリック』（2022）のハングマン役で一躍その名を轟かせ、『ヒットマン』（2023）『ランニング・マン』（2025）など主演作が相次ぐ最旬スターが、貧しい育ちながらも母親仕込みの「上流階級らしい」知性と振る舞いを武器に、粛々と殺人を成し遂げる主人公をスタイリッシュかつダークに演じる。ベケットを翻弄する初恋の相手・ジュリア役には、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）のプッシーキャット役 や『サブスタンス』（2024）の怪演が話題となったマーガレット・クアリー。大人になって再会し、主人公の計画をかき乱すミステリアスなヒロインを魅力たっぷりに演じる。さらに、レッドフェロー家の絶対的な長であるホワイトロー役には、アカデミー賞ノミネートの名優エド・ハリスが扮し、作品に圧倒的な重厚感をもたらしている。監督・脚本を手掛けたのは、長編デビュー作『エミリー・ザ・クリミナル』（2022）でサンダンス映画祭をはじめ各国の映画祭・映画賞で高い評価を得て脚光を浴びたジョン・パットン・フォード。古典的な犯罪喜劇のプロットを現代風にアップデートし、鋭い知性と心地よい緊張感、そして痛烈なブラックユーモアを交えた一級のエンターテインメントへと仕上げた。

この度、熱気に満ちた撮影現場と作品の本質を監督とグレン・パウエルが明かすメイキング映像が公開となった。

映像は、ビーチハウスでのグレン・パウエルのクランクインをスタッフ・キャストが拍手で迎える和やかなシーンから幕を開ける。本作の企画背景についてジョン・パットン・フォード監督は、「これは大富豪の一族と一族を追われた男の物語です。しかし理論上は自分も遺産を相続できると気がつく。"年上の親族全員が先に死ねば"の話ですが。そこで彼は、自分が遺産を独り占めするため親族を一人ずつ抹殺していきます」と前代未聞のストーリーを解説。

映像には、最初のターゲットとなる従兄弟テイラー（ラフ・ロウ）がヘリコプターから紙幣をばらまく超豪華パーティーへの潜入シーンやカラオケで熱唱する場面をはじめ、幼少期のベケットが母メアリー（ネル・ウィリアムズ）から上流階級の教養としてアーチェリーやピアノを仕込まれる風景など、ポップで危険な世界観が形作られていく様子が臨場感たっぷりに収められている。

主人公ベケットを演じたグレン・パウエルは、本作を「まるで殺人が絡む『オーシャンズ11』（2001）だ」と表現しつつ、インタビューでは「母親は『"ふさわしい人生"を手に入れるまで諦めるな』と刷り込みます。彼は、自分が得るべきものを手に入れるため、命を奪います。これは復讐についての映画だと言う人がいます。僕は復讐の映画だとは思いません。これはまさに野心についての映画なんです」と語り、観客をも"共犯者"へと引きずり込むキャラクターの動機と作品の深層を明かしている。

また、撮影の合間にモニターを覗き込み、監督やスタッフとカメラワークや動きのタイミングを真剣に議論するグレン・パウエルのクリエイター気質な姿も必見だ。

ベケットが働くテーラー（仕立て屋）で、全身シャネルの華やかな装いに身を包んだ初恋相手のジュリア（マーガレット・クアリー）と再会するシーンのリハーサルでは、楽しそうに言葉を交わす2人の姿が印象的に描かれる。グレンはマーガレットについて「マーガレット・クアリーがキャラクターに注ぎ込む生命力の凄さには圧倒されます。本人もまた、すごくお茶目で本当に最高な人です」と絶賛。さらに、ベケットと運命的な出会いを果たすルース役のジェシカ・ヘンウィックについても「ジェシカ・ヘンウィックは、非常に知性的な俳優です」とリスペクトを寄せ、レストランでの和やかなリハーサル風景も映し出される。

そして大きな見どころとなるのが、レッドフェロー家の霊廟前で行われる厳かな葬儀シーンだ。グレン・パウエルと言えば、デビュー以来ほとんどの出演映画に両親がカメオ出演しており、各種イベントでも手作りボードを掲げて熱烈なエールを贈るなど家族仲の良さが非常に有名だが、本作でも両親、姉夫婦、そして姪と甥まで"グレパファミリー"が勢揃いでカメオ出演を果たしている。メイキング映像には、現場で母親と熱いハグを交わす姿や、本編の厳粛なムードとは一転、棺を囲んで家族全員で満面の笑みを浮かべて記念撮影を行うブラックユーモアたっぷりの微笑ましい一幕が記録されている。

さらに、重厚なレッドフェロー邸の撮影では、一族の長ホワイトロー役の名優エド・ハリスとグレンが撮影の合間にリラックスして語り合う様子も収録。実は2人は大ヒット作『トップガン マーヴェリック』に出演しながらも共演シーンはなく、さらに過去にそれぞれ別の作品で実在の宇宙飛行士ジョン・グレンを演じたという不思議な縁を持っていた。念願の直接共演を果たしたグレンは「エド・ハリスとスクリーン上で共演できて興奮しています。死ぬまでにやりたかったことの1つが叶った瞬間です」と喜びを爆発させ、モニター越しにハリスの姿を自身のスマートフォンで嬉しそうに撮影する少年のような笑顔も見せている。

終始、共演者やスタッフに対して細やかな気遣いを見せるグレン・パウエルの人柄の良さがにじみ出る本映像。ジョン・パットン・フォード監督が「素晴らしいキャストが集結した、スケールが大きくて楽しくてクレイジーな映画です。映画そのものが全力で楽しんでいます。理屈抜きで、徹底的に痛快なエンターテインメントです」と太鼓判を押す通り、現場の熱気がそのままスクリーンに焼き付けられている。

そしてクランクアップを迎えた感動の瞬間、白のタキシード姿のグレンは全スタッフに向けて「この映画は本当に野心的でした。ハードワークに心から感謝します。皆さんが注いだすべての仕事を心から誇りに思います。本当にありがとうございました」と熱い感謝のスピーチを贈り、監督と固いハグを交わして撮影を締めくくった。 映画本編のスリリングな展開とあわせて、キャスト・スタッフの愛と情熱が詰まった舞台裏をぜひメイキング映像で堪能してほしい。

すでに劇場で鑑賞した観客からは、SNSを中心に熱狂的な感想が相次いでいる。「軽快なテンポとブラックユーモアの塩梅が絶妙」「気づけば殺人鬼を応援していた」とスリリングで痛快な展開に夢中になる人が続出。さらに、七変化の装いで魅せるグレン・パウエルのチャーミングな"小悪党"ぶりや、物語に捻りを加えるマーガレット・クアリーの演技にも「悪女っぷりが最高！」「強烈なファムファタール」と称賛が集中している。「予想を裏切るラストに思わずため息が出た」「噛めば噛むほど味が出る」とビターで鮮烈な結末への反響も大きく、早くもリピーターを呼ぶ盛り上がりを見せている。