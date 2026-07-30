U-NEXTは、『名探偵ガオ・インの事件簿～朱雀堂殺人事件～』『私の完璧な結婚』など中国ドラマ5作品を2026年8月1日より、順次独占する。

8月配信の中国ドラマとして、本格的なサスペンス探偵ドラマ『名探偵ガオ・インの事件簿～朱雀堂殺人事件～』、整形によって生まれ変わった女性による復讐劇『紅怨王妃～もう一度あなたと～』、古代転生×宮廷ミステリー×ラブロマンスが交錯する人気ファンタジー時代劇『双世恋華録～時を超えたプリンセス～』、大ヒット中国ブロマンス短編時代劇『江湖夜雨終似梦～悪を糺す運命の絆～』、中国ドラマ界を席巻した大ヒット作『私の完璧な結婚』が登場する。

『名探偵ガオ・インの事件簿～朱雀堂殺人事件～』＜全15話＞

【配信開始日】8月1日12時

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

1929年・上海。富豪の愛娘・夏漠は、誘拐事件の背後にある「新閘北計画」の巨大な陰謀と、女性たちを虐殺する闇の組織の存在を知る。実の兄を殺め復讐の鬼と化した高英、父の仇を追う唐震雲らと手を組み、命がけの潜入スパイ戦が幕を開けた。嘘と裏切りが渦巻く地獄のなか、一丁の銃と悲劇の「かんざし」を手に、彼らは権力の頂点に君臨する巨悪へ最後の審判を下せるのか？血と硝煙の果て、光明と暗闇の狭間で生き残る者を待つ結末とは――。極上の復讐サスペンス、ついに開幕！



『紅怨王妃～もう一度あなたと～』＜全11話＞

【配信開始日】8月1日12時

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

瑞王の世子・蕭顕に見初められた農家の少女・林紅児。だが瓜二つの豪商の娘・徐紫宜が世子妃の座を狙い、県令らと結託して紅児の両親を手にかけ、彼女に親殺しの濡れ衣を着せる。顔を傷つけられ山に捨てられた紅児は、謎めいた名医・申屠羽に救われて美しく生まれ変わり、「洪琳琅」と名を偽り復讐のため王府へ潜入する。偽りの懐妊すら厭わぬ知略で宿敵・徐家を追い詰める琳琅。変わり果てた姿の彼女に惹かれていく蕭顕、申屠羽に秘められた驚くべき正体、そして王府を揺るがす壮絶な陰謀の行方は――。

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『双世恋華録～時を超えたプリンセス～』＜全11話＞

【配信開始日】8月1日12時

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

法医学を学ぶ大学生・唐冰兒（タン･ビンアル）は、推し女優のイベント当日に殺人事件に遭遇し、犯人に襲われプールへ突き落とされてしまう。意識を失った彼女が目を覚ますと、そこは愛読していた時代劇ミステリー小説の世界。しかも自分は芸妓殺害の容疑をかけられた皇太子妃・秦希月（チン･シーユエ）として、処刑寸前の危機に立たされていた。彼女を救ったのは、現代で憧れていた先輩にそっくりな皇太子・凌軒（リン･シュエン）。唐冰兒は法医学の知識を武器に皇太子と共に真犯人を追うことに。次々と関係者が命を落とす中、事件の背後には巨大な黒幕が…。古代転生×宮廷ミステリー×ラブロマンスが交錯する人気ファンタジー時代劇。



『江湖夜雨終似梦～悪を糺す運命の絆～』＜全24話＞

【配信開始日】8月5日12時

【価格】各110円／7日間

【ストーリー】

かつて、朝廷の秘密組織＝不良人（ブーリアンレン）の最年少リーダーとしてカリスマ的存在だった江湖（ジアンフー）。武術の腕は天下一と称されたが、重要参考人の護送に失敗したことで、尊敬する胡（フー）将軍に濡れ衣が着せられ、不良人にも多くの犠牲を出してしまう。数年後、静かな生活を望む江湖だったが、麟鬼閣（リングイかく）の悪党たちと遭遇したことで、再び争いの渦に巻き込まれる。混乱の中、孤児の少女・蓉児（ロンアール）を救い出した江湖は、共通の敵を追ってきた夜雨（イエユー）に出会い、刃を交える。夜雨は江湖を追い続け、行動を共にするようになった二人。幾度となく危機を乗り越えるうちに、その絆は固く結ばれ、やがて二人はそれぞれの復讐のために、闇に葬られた真相に迫っていく。

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『私の完璧な結婚』＜全32話＞

【配信開始日】8月5日12時

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

貧しい家庭環境に生まれ、両親から十分な愛情を受けられず祖母に育てられた許妍（シュー・イエン）は、仕事を通じて大企業グループの御曹司の沈皓明（シェン・ハオミン）と出会う。身分の違う彼と結婚するため、ニセの両親を用意し生い立ちを偽り、ついに完璧な夫と華やかな生活を手にいれる。誰もが羨む夫婦だったが、実は沈皓明にも隠された秘密があった。この“完璧な結婚”の行き着く先は……。

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