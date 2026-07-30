『白パンと独裁者』、ファティ・アキン監督と小島秀夫の2ショット写真とメイキング動画が公開

『白パンと独裁者』（2026年8月 7日公開 配給：ビターズ・エンド）で監督を務めるファティ・アキンと、ゲームクリエイター・小島秀夫との2ショット写真とメイキング動画が公開となった。

『白パンと独裁者』は、監督を務めるファティ・アキンの恩師でありドイツ映画界の重鎮であるハーク・ボームが自らの幼少期の記憶を綴った脚本を映画化した作品。12歳の少年・ナニング（ジャスパー・ビラーベック）の目線で、ドイツ北部・アムルム島を舞台に第二次世界大戦終戦間近の揺れ動く時代が映し出される。

この度、ゲームクリエイター・小島秀夫が本作の撮影現場であるアムルム島を見学した際の2ショット写真に加え、小島からのサプライズプレゼントにアキン監督が大喜びするメイキング動画が公開となった。小島とアキンは、2017年の『女は二度決断する』でアキンの来日を機に出会い、意気投合。以来親交を重ね、カンヌ国際映画祭のマルシェ・デュ・フィルムでトークセッションを実施するなどジャンルを超えた交流を続けている。本作ではアキン直々の招待を受け、小島がアムルム島の撮影現場への訪問を果たした。

映像には、撮影現場を訪れた小島が自身の最新作ゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』に登場するアキン扮するキャラクター「ドールマン」のキーホルダーをプレゼントする様子が収められている。プレゼントの箱を開け、ドールマンのキーホルダーを手にしたアキンは、かけていたサングラスを外し自分の顔とキーホルダーを並べ、「これは僕だね！ ミニ・アキンだ！ 」と大喜び。「撮影の時につけてみて」と呼びかける小島に対して、「イヤリングとしても使えるかもね！」とお茶目に応えるアキン。「本当にかっこいい、ありがとう」と感謝を述べ、改めて10年近く続いてきた二人の友情が確かめられる映像となった。さらに本映像ととともに、アムルム島の雄大な夕焼けを背景に肩を組む2ショット写真も到着。沈みゆく太陽が描く美しい空のグラデーションを背に、満面の笑みで肩を組む二人の姿からは、アムルム島での特別な時間と確かな信頼関係が感じられる。

さらに、東京・新宿エリアに3店舗展開するベーカリー・La Baguete（ラ・バゲット）にて、オリジナルコラボパンの販売が決定。オリジナルコラボパンの名称は、「『白パンと独裁者』コラボ はちみつバターフランス（仮）」。作中で主人公のナニング（ジャスパー・ビラーベック）が母親のためにバターとはちみつをたっぷり塗った白パンを探し求める物語にリンクして、La Bagueteの人気メニューである、はちみつバターサンドに、ドイツの国民的なフルーツであるりんごをプレザーブして挟んだ、期間限定のオリジナルメニューとなる。長く親しまれてきたフランスパンの味わいに、ドイツならではのフレーバーがアクセントとなったコラボ商品は、新宿エリアの直営3店舗にて期間限定での販売となる。この機会にぜひ購入いただきたい。価格は395円、販売はすでに始まっており、終売時期は現時点で未定。以下の3店舗での販売となる。

ラ・バゲット四谷店（新宿区四谷 3-9-1）

ラ・バゲット御苑前店（新宿区新宿 1-16-10）

ラ・バゲット工場直営店（新宿区新宿 6-13-3）

また、ドイツの有名店で修業を積み、ドイツの伝統的なパン製法を基礎から学べるドイツパン教室・PS PAPAIN にて、劇中に登場する白パンを実際に食べるられる特別試食会、ならびに実際に作ることができるコラボコースの開設が決定した。スクリーン越しに誰もが思いを馳せるであろうあの味を、本格的なドイツパンのプロのもとで味わい、学べる貴重な機会となる。開催概要は以下の通り。

映画とドイツを味わう！白パン特別試食会 開催日：2026年8月22日

13時スタートの部

要時間：約60分 定員：20名（事前申込制・先着） 参加料金：3,000円 内容：ドリンク1杯（ソフトドリンクのみ）、劇中を再現したパン含む各種パン、ハム・チーズなどドイツのおつまみ、パンのお土産付き

15時スタートの部

所要時間：約120分 定員：20名（事前申込制・先着） 参加料金：4,000円 内容：ドリンク2杯（アルコール飲料含む）、劇中を再現したパン含む各種パン、ハム・チーズなどドイツのおつまみ、パンのお土産付き>



参加希望者は、こちらのフォームより申し込む必要がある。完全予約制で料金は前払い。申し込み後、支払方法を案内。入金の確認が取れてから参加が確定となる。

「白パン」再現コース ドイツパンフェア

映画公開を記念し、8月・9月に「ドイツパンフェア」を開催する。映画のテーマでもある「白パン」と、ドイツを代表する「黒パン」の両方を体験できるレッスンを用意。

☆映画「白パン」レッスン 7,000円

Brötchen（ブレートヒェン）4個

★「黒パン」レッスン 8,000円

BerlinerLandbrot 1個

★「シュバルツブロート」レッスン 9,000円

Schwarzbrot 1個

☆「ブレッツェル」レッスン 8,000円

Brezel 4個



参加に際しては、PS PAPAIN 公式Webサイトで問い合わせいただきたい。