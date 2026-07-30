『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』が2026年12月18日より日米同時公開となる。この度、同作の公開に先駆け、『アベンジャーズ/エンドゲーム』の劇場再上映が決定した。上映は映像を追加した特別バージョンとなり、9月23日〜10月8日の期間限定、全国329館で実施される。

マーベル・スタジオ社長で本作の製作総指揮を務めるケヴィン・ファイギは「この再上映では、『ドゥームズデイ』の物語への布石となる新しい映像が追加される」と語り、映画史に残る「最高のフィナーレ」と語り継がれる伝説の作品が、『ドゥームズデイ』公開に向けて再び日本中を熱狂させる。

『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』公開に先駆けて、『アベンジャーズ/エンドゲーム』に新映像を追加しての劇場再上映が決定

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『アベンジャーズ/エンドゲーム』（2019）は、全宇宙の生命の半分を消滅させた最凶最悪の敵・サノスとの決着をつけるため、ヒーローチーム"アベンジャーズ"が総力を挙げて挑む壮絶な戦いを描いたマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）のフェーズ3最終章にあたる作品。

全世界歴代興行収入第2位（約28億ドル/約4,200億円 ※1ドル＝150円換算）という歴史的メガヒットを記録した『エンドゲーム』だが、現在首位に立つ映画『アバター』（約29億ドル/約4,350 億円 ※1ドル＝150円換算）との差はわずかで、今回の再上映によって全世界歴代興行収入No.1の座を奪還する可能性にも期待が寄せられている。初代キャプテン・アメリカの名台詞「アベンジャーズ、アッセンブル」や、世界を救うために自らの命を懸けたアイアンマンことトニー・スタークの雄姿など、数々の名シーンを生み出し世界中を熱狂させたが、その戦いの先に『ドゥームズデイ』の物語が待ち受けているようだ。今回の再上映について、『エンドゲーム」に続き最新作でも監督を務めるジョー・ルッソも「『ドゥームズデイ』の物語を追うために『エンドゲーム』を見ること自体が重要になってきます。私たちは『エンドゲーム』に、『ドゥームズデイ』の物語への架け橋となる新映像を追加したバージョンを劇場で再上映します。この再上映は最新作を 補完する重要なストーリーにも、布石にもなります」と、その重要性を明かしている。かつてない脅威の襲来により、アベンジャーズに滅亡の日（ドゥームズデイ）が忍び寄る『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』。そんな最新作に向けて必見の作品『アベンジャーズ/エンドゲーム：アンコール』を見届けるべく、劇場にアッセンブルしていただきたい。

『ドゥームズデイ」では、『エンドゲーム』で「映画史に残る別れ」を迎え世界中を涙に包んだロバート・ダウニー・Jr.が、アベンジャーズ最大の脅威、ドクター・ドゥーム役として帰還。なぜアイアンマン役を演じてきたロバート・ダウニー・Jr.がドクター・ドゥームというヴィランを演じるのか、ルッソ監督は「映画を観れば、すべて納得する」と期待感を煽る。 ロバート・ダウニー・Jr.は「ケヴィン・ファイギと『どうすれば後退せずに期待を上回り続けられるのか？』と話していると、彼がドクター・ドゥームの話を持ちだしたんです。彼を描くことこそが観客が切望する映画体験を提供できる唯一の方法だと感じました。これまでのどの映画よりも『ドゥームズデイ』が重要であり、この作品がたどり着いた場所は、十分すぎるほど満足できるものになっています」と、まだ語られるべき物語が残されており、本作が観客の期待を超えていくことを示唆。ジョー・ルッソ監督も「『ドゥームズデイ』はシリーズの中でも僕の一番のお気に入りだ。MCUの中で最も成熟したストーリーになっているよ」とかつてない自信 をのぞかせている。