U-NEXTは、中国ドラマ『雁回時～貴女の誉れ～』（全30話）の独占レンタル配信を2026年7月3日12時より開始する。レンタル価格は各話300円（7日間）。
『雁回時～貴女の誉れ～』は、復讐と愛の炎に身を焦がすリベンジ・ラブ史劇。芯の強いヒロイン・荘寒雁（そう・かんがん）を演じるのは、『蓮花楼』（2023）『雲之羽～揺らめく愛、刹那の二人～』（2023）など、数々のドラマでも活躍するチェン・ドゥーリン。寒雁の罪を知りながらも彼女に惹かれていく大理寺少卿・傅雲夕（ふ･うんせき）には、『シンデレラが嘘をついたらダメですか？』（2020）『宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋』（2019）のシン・ユンライが扮している。
出生の日に祖父が亡くなったことで、災いを呼ぶ"赤脚鬼"とされ、生家を追い出された荘寒雁（チェン・ドゥーリン）。苦難の中で成長した彼女は荘家に舞い戻るが、実の母や姉弟たちは再び寒雁を追放しようとする。怒りと悲しみの中で、寒雁は運命に立ち向かう……。
■出演者（役名：俳優名）
荘寒雁：チェン・ドゥーリン
傅雲夕：シン・ユンライ
荘語山：ホー・ホンシャン
荘仕洋：ユー・エンタイ
阮惜文：ウェン・ジョンロン
周如音：ワン・イエン
荘語遅：リウ・シューウェイ
寇二姨：ドン・ウェイジア
■スタッフ
監督：ヤン・ロン
原作：チエンシャンチャーコー
脚本：ツァオ・シアオティエン
撮影監督：スン・ウェイチアン
編集：リウ・シアン
VFX：ドン・ユンロン
美術監督：ワン・イーファン
武術指導：ゾウ・ジアユー
音楽総監：ジン・ダージョウ
スタイリスト：ファン・スージョー
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