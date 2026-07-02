U-NEXTは、中国ドラマ『雁回時～貴女の誉れ～』（全30話）の独占レンタル配信を2026年7月3日12時より開始する。レンタル価格は各話300円（7日間）。

『雁回時～貴女の誉れ～』は、復讐と愛の炎に身を焦がすリベンジ・ラブ史劇。芯の強いヒロイン・荘寒雁（そう・かんがん）を演じるのは、『蓮花楼』（2023）『雲之羽～揺らめく愛、刹那の二人～』（2023）など、数々のドラマでも活躍するチェン・ドゥーリン。寒雁の罪を知りながらも彼女に惹かれていく大理寺少卿・傅雲夕（ふ･うんせき）には、『シンデレラが嘘をついたらダメですか？』（2020）『宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋』（2019）のシン・ユンライが扮している。