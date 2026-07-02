U-NEXTは、『双生契～満月の夜にあなたと～』など中国ドラマ4作品を独占配信開始した。

7月配信の中国ドラマとして、愛と宿命のラブ・ファンタジー『双生契～満月の夜にあなたと～』、輪廻をめぐる宿命のラブストーリー『忘却縁歌～孤独な暗殺者は恋を知る～』、悪の陰謀に立ち向かう、若き剣士たちの愛憎劇『念々星辰～Battle of Love～』、起死回生のファンタジーラブストーリー『月下鳳鳴～繰り返す夜に君を想う～』が登場している。

『双生契～満月の夜にあなたと～』＜全12話＞

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

呪われた一族を救う「秘宝」を探す戦士・赤羽は、その宝をその身に宿す孤独な娘・聆雪と出会う。それぞれの目的を果たすため、命を共有する契約を結んだ二人は、共に過酷な戦いを乗り越えるうちに強く惹かれ合っていく。だが、宝を取り出せば彼女は死んでしまう……。残酷な選択を迫られた彼が選び取る未来とは。愛と宿命のラブ・ファンタジー。

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『忘却縁歌～孤独な暗殺者は恋を知る～』＜全12話＞

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

あの世の役人・孟憂は、ターゲットの男に「過去の記憶をすべて消す薬」を飲ませる任務を負うが、彼こそがかつての恋人の生まれ変わりだった。掟に抗い再び惹かれ合う二人だったが、罰として孟憂は地獄へ落とされてしまう。彼女を救うため、彼もまた自身の記憶を捨てるという過酷な代償を払い、人間へと転生する。すべてを忘れた二人が、死者の魂が還るお盆の夜に再び巡り合う時、運命の恋が再び動き出す。

©Shenzhen Tencent Computer Systems Co.,ltd

『念々星辰～Battle of Love～』＜全10話＞

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

仙門・長生門の李笑星と顧雲辰は、秘伝書をめぐって争っていたが、二人の意思とは関係なく結婚することを命じられる。当初は反目し合う二人だったが、次第に距離を縮めていくことに。しかし、魔教の復活により平穏は崩れ去り、兄弟子の裏切りや仲間の死、師匠の毒殺未遂と事態は急変。二人は陰謀を暴くべく、危険な魔教の本拠地へと足を踏み入れる。果たして二人は、重なる試練を乗り越え、門派の平和と真実の愛を守り抜くことができるのか？

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月下鳳鳴～繰り返す夜に君を想う～』＜全9話＞

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

酒楼の主・鳳傾羽は、二重人格と「死の循環」という数奇な運命に翻弄されていた。刺客に殺されては再生し、占い師・陸蕓笙との出会いや仲間の裏切りを何度も繰り返す中で、母の死の真相と、自分を狙う鬼面の殺し屋が親友・冷傲雪であると知る。傲雪は千回の殺害を条件に鬼王に操られていたが、自ら犠牲となり循環を断ち切る。鬼王との誤解も解け、人格の統合を経て平穏を取り戻した傾羽は、死んだはずの母に促され見合いの席へ。愛と因縁が交錯した先に彼を待つ運命とは――。

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