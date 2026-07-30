U-NEXT、韓国ドラマ『今、不倫が問題ではありません』を7月31日より独占配信開始

U-NEXTは、韓国ドラマ『今、不倫が問題ではありません』を、2026年7月31日20時より韓国と同時に独占で配信する。1話あたりの価格は440円で、視聴期間は2日間。

『今、不倫が問題ではありません』』は、幸せな家庭のイメージを売りに人気を集めるインフルエンサー夫婦と、泥沼の離婚訴訟の渦中にある隣人の医師夫婦が、不倫さえ些細に思えるほどの大きな秘密によって複雑に絡み合っていくブラックコメディ。

演出を手がけるのは、スタイリッシュで緩急のある演出力に定評のあるイ・チャンヒ。製作には『イカゲーム』（2021〜）を含め数々のヒット作を生み出したプロデューサー、キム・ジヨンと、ファン・ドンヒョク監督が率いるFirstman Studioが名を連ねる。

自力で成功を収めたインテリア事業のインフルエンサー、ギョンヒを演じるのはキム・ヘス。SNSでは和気あいあいとした家庭を演出しながらも、事業拡大の裏で次第に予測不能な事態に巻き込まれていく女性の姿を体現する。隣人の皮膚科院長スジョンを演じるのはチョ・ヨジョン。品格と気高さを漂わせながらも、元夫ボソンとの泥沼離婚訴訟の渦中で娘と孤独な日々を送る複雑な内面を表現。ギョンヒの年下の夫ジェホンを演じるキム・ジフン、スジョンの元夫ボソンを演じるキム・ジェチョルも出演。正反対に見える二つの家族が、この大きな秘密をきっかけに一気に交錯していき、目まぐるしい展開から目が離せなくなる。

U-NEXTでは、2026年7月31日20時に本国と同時で配信を開始。以降、毎週金曜2話ずつ更新で、8月14日からは毎週1話更新となる。