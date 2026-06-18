U-NEXTは、2026年6月18日12時より、中国ドラマ『海昏伝 ～長安に残る君の面影～』を独占配信開始する。価格は各話220円で、視聴期間は2日間。

『海昏伝 ～長安に残る君の面影～』は、前漢時代に実在した、第9代皇帝でありながらわずか27日間で帝位を剥奪された劉賀（海昏侯）の史実をもとに、現代から過去へと時を越えた青年が、友情と恋を胸に運命へ立ち向かう歴史ドラマ。

現代から前漢時代へとタイムスリップする主人公・王衡を演じるのは、実力派俳優マオ・ズージュン。皇帝に仕える女騎士・得九を演じるのは、近年急速に注目を集める女優ホアン・リーイン。そして劉賀（海昏侯）を演じるのは、若手注目俳優ゲン・イェティン。世代も個性も異なる3人の俳優が集結した本作。史実をベースにしながら、友情と恋、そして運命に抗う希望を描いた、心に残る仕上がりとなっている。