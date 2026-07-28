トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026年7月31日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の公開日翌日の8月1日は、スパイダーマンのコミック初登場にちなんだ記念日「スパイダーマンの日」。この記念日当日だけの入場者プレゼント"セレブレーション"特典の配布（全上映バージョン）と、日付が変わった瞬間からいち早く記念日を祝える IMAX限定ミッドナイト上映（0時上映開始）の実施が決定した。

『スパイダーマン』シリーズの最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の公開初日の翌日、8月1日は、スパイダーマンのコミック初登場にちなんだ記念日「スパイダーマンの日」。この記念日当日だけの入場者プレゼント"セレブレーション"特典の配布（数量限定）が決定した。全上映バージョンでの配布となるので、お気に入りのバージョンで記念日を祝おう。ただし、現時点で中身はシークレットになっているので、続報をお待ちいただきたい。なお、一回の鑑賞につき、一つのプレゼント、劇場により数に限りがあり、プレゼントはなくなり次第配布終了となる。また、プレゼントは非売品で、転売、複製等は一切禁止。まれに傷や汚れがある場合があるが、返品・交換は一切受け付けない。

8月1日0時開始のIMAX限定ミッドナイト上映も決定

さらに、8月1日0時開始のIMAX限定ミッドナイト上映が決定した。ミッドナイト上映だけの特典として「8月1日メモリアルカード」の入場者プレゼントも実施する。この上映に際しては、先述の"セレブレーション"特典も配布されるので、いち早くゲットしたいという向きにお勧めしたい。こちらも、一回の鑑賞につき、一枚のプレゼントとなる。"セレブレーション"特典同様、プレゼントは非売品で、転売、複製等は一切禁止。まれに傷や汚れがある場合があるが、返品・交換は一切受け付けない。上映はIMAX2Dの字幕版で行う。実施劇場は公式サイト・劇場ページにて確認いただきたい。