スティーヴン・キング原作『ロングウォーク』が8月21日よりPrime Videoにて見放題独占配信

スティーヴン・キングがリチャード・バックマンの名義で発表していた「死のロングウォーク」を映画化した『ロングウォーク』が、2026年8月21日0時よりPrime Videoにて見放題独占配信されることが決定した。
『ロングウォーク』は、スティーヴン・キングがリチャード・バックマンの名義で発表していた「死のロングウォーク」を映画化した作品。「死のロングウォーク」は、1974年発表の「キャリー」よりも前に存在していた事実上の⻑編初執筆作とも言われている。
日本で今年公開となった、キング原作の『ランニング・マン』と似たルールが設定されていて、貧困に喘ぐ人々は、この"死のロングウォーク"に参加しなければならないような状況に置かれている。『ランニング・マン』では、中継を伴った一大スペクタクルとして展開されていたのが、『ロングウォーク』では「見物禁止」のルールが存在する。『ランニング・マン』のような冷酷な展開の中、同じくキング原作映画の『スタンド・バイ・ミー』と似た友情物語の要素もあり、同時期公開のキング原作映画『サンキュー、チャック』とともに話題となった。
監督は『ハンガー・ゲーム』シリーズ（2012〜14）などで知られるフランシス・ローレンスが務める。主演は、故フィリップ・シーモア・ホフマンの息子であるクーパー・ホフマン。共演にデヴィッド・ジョンソン、ギャレット・ウェアリングのほか、『ジュラシック・ワールド』（2015）などのジュディ・グリアに、『スター・ウォーズ』（1977〜）のルーク・スカイウォーカー役でお馴染みのマーク・ハミルが前出の『サンキュー、チャック』に続いて出演している。
戦争によって国家が分断された近未来のアメリカ。困窮する社会への光として、そしてかつての栄光を取り戻す為の一歩として、国をあげて開催される競技"ロングウォーク"。ただひたすらに歩き続けるだけで破格の賞金と願いを1つ叶える権利を獲得できる この祭典に、選ばれし50人の若者が挑戦する。「時速4.8kmをキープすること」「速度を下回り警告を受けないこと」「最後の一人になるまで歩き続けること」この勝者になる為のルールの裏に、休息も睡眠も救いも存在しない。3つ警告を受けると即死の状況下で臨む、地獄の一本道の先に待ち受けるのは希望か、絶望か——？
■出演者
#47／レイ・ギャラティ：クーパー・ホフマン
#23／ピーター・マクヴリーズ：デヴィッド・ジョンソン
#38／ビリー・ステビンズ：ギャレット・ウェアリング
#6／アート・ベイカー：トゥット・ニュオット
#5／ゲイリー・バーコヴィッチ：チャーリー・プラマー
#46／ハンク・オルソン：ベン・ウォン
#7／アダム・カーリー・ホワイト：ローマン・グリフィン・デイヴィス
#49／リチャード・ハークネス：ジョーダン・ゴンザレス
#48／コリー・パーカー：ジョシュア・オジック
ミセス・ギャラティ：ジュディ・グリア
少佐：マーク・ハミル
■スタッフ
監督：フランシス・ローレンス
脚本：JT・モルナー 原作：スティーヴン・キング「死のロングウォーク」
提供：クロックワークス
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