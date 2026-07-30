スティーヴン・キングがリチャード・バックマンの名義で発表していた「死のロングウォーク」を映画化した『ロングウォーク』が、2026年8月21日0時よりPrime Videoにて見放題独占配信されることが決定した。

スティーヴン・キング原作『ロングウォーク』が8月21日よりPrime Videoにて見放題独占配信

『ロングウォーク』は、スティーヴン・キングがリチャード・バックマンの名義で発表していた「死のロングウォーク」を映画化した作品。「死のロングウォーク」は、1974年発表の「キャリー」よりも前に存在していた事実上の⻑編初執筆作とも言われている。

日本で今年公開となった、キング原作の『ランニング・マン』と似たルールが設定されていて、貧困に喘ぐ人々は、この"死のロングウォーク"に参加しなければならないような状況に置かれている。『ランニング・マン』では、中継を伴った一大スペクタクルとして展開されていたのが、『ロングウォーク』では「見物禁止」のルールが存在する。『ランニング・マン』のような冷酷な展開の中、同じくキング原作映画の『スタンド・バイ・ミー』と似た友情物語の要素もあり、同時期公開のキング原作映画『サンキュー、チャック』とともに話題となった。

監督は『ハンガー・ゲーム』シリーズ（2012〜14）などで知られるフランシス・ローレンスが務める。主演は、故フィリップ・シーモア・ホフマンの息子であるクーパー・ホフマン。共演にデヴィッド・ジョンソン、ギャレット・ウェアリングのほか、『ジュラシック・ワールド』（2015）などのジュディ・グリアに、『スター・ウォーズ』（1977〜）のルーク・スカイウォーカー役でお馴染みのマーク・ハミルが前出の『サンキュー、チャック』に続いて出演している。