犯罪スリラー『ヘンリー』のリバイバル上映に向けて日本版ポスターと予告編が公開

1986年アメリカ製作の極めて冷徹な犯罪スリラー『ヘンリー』（2026年8月28日公開 配給：アンプラグド）の日本オリジナル本ポスタービジュアルと予告編が公開となっている。

『ヘンリー』は、1986年アメリカ製作の犯罪スリラー。本作は完成から数年間、そのあまりの内容に本国アメリカでお蔵入り状態となり、1990年に漸く正式に公開、日本では1992年に劇場公開された。70年代後半〜80年代にかけて、全米で300人以上を 殺害したと云われる連続殺人鬼、ヘンリー・リー・ルーカスの日常を 淡々と凍るような冷たさで描く。流血や残虐シーンは ほとんどないにもかかわらず、作品の放つ空気と徹底したドキュメンタリータッチの描写で＜史上最も恐ろしい映画＞のひとつとして映画史に残る衝撃作だ。完成した1986年当時、『13日の金曜日』のような観客を楽しませるホラー映画を望んでいた出資会社は、『ヘンリー』の一切の感情を寄せつけない冷徹な内容に唖然、さらには MPAA（アメリカ映画協会）によりX指定を受けたことにより数年間正式な劇場公開が見送られた。近年、日本では限定的に劇場公開されていたが、今回が満を持しての正式リバイバル上映となる。

この度、日本オリジナルとなる本ポスタービジュアルが公開となった。マイケル・ルーカーが演じるヘンリーの、最も印象的な《眼差し》にフォーカスしたデザインとなっている。平坦、冷淡、非人間的──感情の読み取れない眼差しどころか、果たして眼があるのかどうかさえ伺いしれない面構え。どこを見つめ、何を感じているのか、こちらが読み取ることを一切受け付けず、見る者は、ただ立ちすくみ凍りつくしかない心持ちになる。真一文字に結ばれた口元からは、決して他人が踏み入れることのできない領域を持つことが感じられる。この男には共感も同情の余地も規則性も理由もなく、ただただ殺しを遂行していくのだという底しれぬ恐ろしさを増幅させる1枚となっている。右に添えられた「それは俺がやった。それも俺がやった。」という言葉は、実際にヘンリーが供述した言葉と言われている。

あわせて予告編も公開となった。売春婦の母のもと生まれ、虐待された過去を話すヘンリーの様子から、相棒オーティス（トム・トウルズ）や、その妹ベッキー（トレイシー・アーノルド）との奇妙な共同生活、そして押さえきれない加虐性、オーティスの異様性など不穏な要素しか感じられない映像となっている。

また、50人以上を殺害したソ連時代最大の連続殺人犯であるアンドレイ・チカチーロを『時計じかけのオレンジ』（1971）のマルコム・マクダウェルが演じた『エヴィレンコ』（2003）、そして、オーストリアの衝動的な一家惨殺事件犯であるヴェルナー・クニーセクをアーウィン・レダーが演じる『アングスト／不安 4K』（1983）も、同じくシネマート新宿にて今秋、上映される。『エヴィレンコ』はこれまでパッケージ販売や配信も無く、これが完全初上陸、日本劇場初公開となる。『アングスト/不安 4K』は、2020年に日本で劇場初公開されるやいなや、異例かつ異様なヒットを果たした作品の4Kレストア版での上映。