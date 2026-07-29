リドリー・スコット製作総指揮、ミシェル・ヨーとハンター・シェイファーW主演の『ブレードランナー 2099』（全8話）が2026年11月25日よりPrime Videoで独占配信開始となる。この発表にあわせて、ティザービジュアルと場面写真が公開となっている。





リドリー・スコット製作総指揮『ブレードランナー 2099』が11月25日よりPrime Videoで独占配信開始

『ブレードランナー 2099』は、2017年に劇場公開された、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督、ライアン・ゴズリング主演の『ブレードランナー 2049』から50年を経た世界を舞台にしたSFドラマ。

主演は、ミシェル・ヨーとハンター・シェイファーで、ディミトリ・アボルド、ルイス・グリベンがシリーズ・レギュラーとして出演する。さらに、ケイトリン・ローズ・ダウニー、ダニエル・リグビー、ジョニー・ハリス、エイミー・レノックス、シーラ・アティム、マシュー・ニーダム、トム・バーク、マウリツィオ・ロンバルディが、ゲストキャストとして出演している。

ショーランナー兼製作総指揮を務めるのはシルカ・ルイーザ。製作総指揮には、 リドリー・スコット、アルコン・エンターテインメント共同創業者のアンドリュー・コソーヴとブロデリック・ジョンソン、アルコンのテレビ部門プレジデントであるベン・ロバーツ、スコット・フリー・プロダクションズのデヴィッド・W・ザッカーとクレイトン・クルーガー、トム・スペジアリー、リチャード・シャーキー、マイケル・グリーン、シンシア・ヨーキン、フランク・ジュストラ、フィリップ・K・ディックの娘、イサ・ディック・ハケットが名を連ねる。また、ジョナサン・ヴァン・タルケンが製作総指揮を務めるほか、第1話と第2話を監督。スティーヴン・ジョンソンが共同製作総指揮を務める。

今回解禁された日本版ティザー予告は、7月24日（現地時間）に開催されたサンディエゴ・コミコンのメイン会場である、ホールHで、6,500人を超えるファンに初公開された映像の日本版。パネルには、ミシェル・ヨーとハンター・シェイファー、ショーランナーのシルカ・ルイーザ、製作総指揮のアンドリュー・コソーヴとブロデリック・ジョンソンが登壇し、スペシャルトークを実施した。















































































Photo:Chris Frawley/Prime © Amazon MGM Studios