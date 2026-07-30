ジョディ・フォスター主演のフレンチ・ミステリー『プライベート・ケース』（公開中 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の物語の鍵となる幻想的な催眠療法シーン映像が公開となった。
『プライベート・ケース』は、ジョディ・フォスターがフランス映画初主演を務めるミステリー×再婚コメディ。共演は、フランス映画界の名優ダニエル・オートゥイユ。
先週24日に初日を迎え、平日の朝からミス テリーやフランス映画を好む大人の客層が多く来場。SNSでは、「ジョディ・フォスターの全編フランス語の演技が圧巻」「理性と感情が行き来するジョディの演技に引き込まれた」「いつのまにか自己分析へと迷いこんでいく、迷宮映画としての完成度が素晴らしい」など、映画ファンから絶賛の声が相次いでいる。メイン館であるヒューマントラストシネマ有楽町をはじめ、各地の劇場で満席の回が続出し、興行通信社が発表する週末ミニシアターランキング（2026年7月24日〜26日調査）で 観客動員数1位を記録した。
この度、ジョディ・フォスター演じる精神分析医リリアンが、長年支えてきた患者、ポーラ（ヴィルジニー・エフィラ）の死をきっかけに涙が止まらない現象に悩み、退行催眠（催眠療法）に頼るシーンが公開となった。精神分析の対極にある催眠療法にすがらざるを得ないほど、精神的に追い詰められた彼女は、元夫で眼科医のガブリエル（ダニエル・オートゥイユ）でも判明出来なかった原因を探るため、噂で聞いた"催眠療法士"の元を訪ねる。「ご自分のペースで……ゆっくりと下りて……」と、催眠療法士の誘導によって、目を閉じ、潜在意識へと没入していくリリアン。催眠状態に入ると、まるで自身をさらけ出したかのようなスリップ姿で、暗闇にひらひらと舞う雪の中、自分の過去世界に潜っていくという幻想的な演出は、監督を務めるレベッカ・ズロトヴスキが「私の精神分析医はデヴィッド・リンチとフェリーニです」と公言しているように、様々なオマージュに満ちた映像となっている。
リリアンが、記憶の階段を下りて目の前の扉を開けると……そこに現れたのは、オーケストラピット。チェロを弾いている女性はなんと死んだ患者のポーラ（ヴィルジニー・エフィラ）である。リリアンは男性の演奏家としてそこに存在しており、彼女と深く愛しあっていた。そして彼女の頬に触れた瞬間、厳粛な表情で現れた指揮者は、現実でのポーラの夫、シモン（マチュー・アマルリック）だった。
興味本位で受けた催眠療法の夢とも現実ともつかない世界で、追っている殺人疑惑の重要人物たちが次々と登場し、亡くなった患者ポーラとの並々ならぬ因縁を見せられたリリアンは、事件の裏に自身の涙が止まらない理由も隠されていると気付く――。
現実と悪夢が入り交じる映像表現で知られるデヴィッド・リンチや、「映像の魔術師」の異名を持つフェデリコ・フェリーニの映画こそが、精神分析医の代わりのようなもの、とインタビューで語っていたレベッカ・ズロトヴスキ監督。敬愛する監督の作品こそが、リリアンの心の奥底に秘めた記憶を手繰る演出に繋がったようだ。
■ストーリー
パリで精神分析医として成功を収めているアメリカ人医師のリリアン（ジョディ・フォスター）は、長年診てきた患者ポーラ（ヴィルジニー・エフィラ）の突然の死を知らされる。診察を通してそんな兆候はなく、その死が単なる事故ではなく殺人ではないかと疑い、自ら真相を突き止めようと決意する。一方で、状況に関係なく突然涙があふれ出る異変に悩まされるようになったリリアンは、眼科医の元夫ガブリエル（ダニエル・オートゥイユ）を訪ねる。涙の原因はわからなかったものの、事件の捜査を手伝ってもらうことになったリリアンは、元夫を相棒に従え益々大胆に探偵まがいの捜査に乗り出し、やがて危険な真実へと足を踏み込んでいく――。
■出演者
リリアン：ジョディ・フォスター
ガブリエル：ダニエル・オートゥイユ
ポーラ：ヴィルジニー・エフィラ
シモン：マチュー・アマルリック
ジュリアン：ヴァンサン・ラコスト
ヴァレリー：ルアナ・バイラミ
ピエール：ノーム・モルゲンステルン
■スタッフ
監督：レベッカ・ズロトヴスキ
脚本：アンヌ・ベレスト、レベッカ・ズロトヴスキ
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