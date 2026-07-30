ジョディ・フォスター主演のフレンチ・ミステリー『プライベート・ケース』（公開中 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の物語の鍵となる幻想的な催眠療法シーン映像が公開となった。

『プライベート・ケース』は、ジョディ・フォスターがフランス映画初主演を務めるミステリー×再婚コメディ。共演は、フランス映画界の名優ダニエル・オートゥイユ。

先週24日に初日を迎え、平日の朝からミス テリーやフランス映画を好む大人の客層が多く来場。SNSでは、「ジョディ・フォスターの全編フランス語の演技が圧巻」「理性と感情が行き来するジョディの演技に引き込まれた」「いつのまにか自己分析へと迷いこんでいく、迷宮映画としての完成度が素晴らしい」など、映画ファンから絶賛の声が相次いでいる。メイン館であるヒューマントラストシネマ有楽町をはじめ、各地の劇場で満席の回が続出し、興行通信社が発表する週末ミニシアターランキング（2026年7月24日〜26日調査）で 観客動員数1位を記録した。

この度、ジョディ・フォスター演じる精神分析医リリアンが、長年支えてきた患者、ポーラ（ヴィルジニー・エフィラ）の死をきっかけに涙が止まらない現象に悩み、退行催眠（催眠療法）に頼るシーンが公開となった。精神分析の対極にある催眠療法にすがらざるを得ないほど、精神的に追い詰められた彼女は、元夫で眼科医のガブリエル（ダニエル・オートゥイユ）でも判明出来なかった原因を探るため、噂で聞いた"催眠療法士"の元を訪ねる。「ご自分のペースで……ゆっくりと下りて……」と、催眠療法士の誘導によって、目を閉じ、潜在意識へと没入していくリリアン。催眠状態に入ると、まるで自身をさらけ出したかのようなスリップ姿で、暗闇にひらひらと舞う雪の中、自分の過去世界に潜っていくという幻想的な演出は、監督を務めるレベッカ・ズロトヴスキが「私の精神分析医はデヴィッド・リンチとフェリーニです」と公言しているように、様々なオマージュに満ちた映像となっている。

リリアンが、記憶の階段を下りて目の前の扉を開けると……そこに現れたのは、オーケストラピット。チェロを弾いている女性はなんと死んだ患者のポーラ（ヴィルジニー・エフィラ）である。リリアンは男性の演奏家としてそこに存在しており、彼女と深く愛しあっていた。そして彼女の頬に触れた瞬間、厳粛な表情で現れた指揮者は、現実でのポーラの夫、シモン（マチュー・アマルリック）だった。

興味本位で受けた催眠療法の夢とも現実ともつかない世界で、追っている殺人疑惑の重要人物たちが次々と登場し、亡くなった患者ポーラとの並々ならぬ因縁を見せられたリリアンは、事件の裏に自身の涙が止まらない理由も隠されていると気付く――。

現実と悪夢が入り交じる映像表現で知られるデヴィッド・リンチや、「映像の魔術師」の異名を持つフェデリコ・フェリーニの映画こそが、精神分析医の代わりのようなもの、とインタビューで語っていたレベッカ・ズロトヴスキ監督。敬愛する監督の作品こそが、リリアンの心の奥底に秘めた記憶を手繰る演出に繋がったようだ。