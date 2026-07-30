ハリス・ディキンソンの監督デビュー作『URCHIN/アーチン』のキービジュアルが公開

『逆転のトライアングル』（2022） 『ベイビーガール』（2024）で一躍ハリウッドスターの仲間入りを果たしたハリス・ディキンソンの初長編映画監督デビュー作"URCHIN（原題）"の邦題が、『URCHIN/アーチン』（配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）に決定し、2026年10月23日より新宿 武蔵野館、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて公開となることが発表された。これにあわせ、キービジュアルが公開となっている。

『URCHIN/アーチン』は、ロンドンの路上で暮らすマイク（フランク・ディレイン）の不安定な生活と、そこからの脱却と自己破壊の悪循環に抗う姿を描いヒューマンドラマ。昨年の第78回カンヌ国際映画祭＜ある視点＞部門で主演のフランク・ディレインが最優秀男優賞を受賞、あわせて国際批評家連盟賞にも輝き、作品賞にもノミネートされた。監督のハリス・ディキンソンは同映画祭の最も優れた新人監督の長編デビュー作に贈られるカメラ・ドール賞にノミネートされ、彗星のごとく華々しい監督デビューを飾った。

タイトルの"URCHIN/アーチン"は、社会に居場所を作れない、はみ出し者を意味する。俳優としてのキャリアを築きながら、映画監督という夢を抱いていたハリス・ディキンソンは、彼が実際に依存者や路上生活者の支援団体をサポートしてきた経験からテーマの着想を得た。「社会の隙間に落ちた人々」と「そこから抜け出せない社会システム」を描きながら、善意や教訓を押し付けずあくまで「観察」に徹したハリスの眼差しが、ジレンマから抜け出せない人々の、どうしようもない、でも目が離せない人生を、ユーモラスに浮かび上がらせる。

この度公開となったキービジュアルは、主人公マイクがまどろむ一見、平穏そうなビジュアルながら、隣にはマイクに鋭い視線を投げかける女性、そして「モテないクズは、ただのクズだ」という強烈なコピーが添えられた、様々な落とし穴がマイクを待ち構えていることを暗示させるものとなっている。

また、ハリスからのコメントも到着している。ハリスは、「私は本作を単なるドラッグやホームレスの話にしたくはありませんでした。描きたかったのは『人は誰しも、自分の弱い部分へと引き戻されてしまうことがある』という部分です。そして、マイクという人間と彼が歩む人生の道のりを、どうか少しでも思いやってほしい。この映画が皆さんの思考や共感を呼び起こすきっかけになれれば嬉しいです」と本作のエッセンスを伝えている。