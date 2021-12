オファーズは12月1日、ワークスペースを検索可能な法人向けスマートフォンアプリ「Workus(ワーカス)」について、新たに5拠点を追加したことを発表した。

「Workus」は、地図や近隣情報などからその日の業務内容や期分に合わせてワークスペースを検索可能なスマートフォンアプリだ。QRコードの読み取りによるチェックインとチェックアウトが可能で、スムーズに入退室できる。

今回新たに5拠点を追加したことで、Workusは累計117拠点まで拡大したという。追加した施設はLIFE IN BIHORO(北海道網走郡)、BIRTH LAB(東京都港区)、The ParkRex TENNOZ [the DOCK](東京都品川区)、HIS渋谷本店(東京都渋谷区)、コワーキングスペース Think Camp(岡山県岡山市)の5カ所。