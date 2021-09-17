NTTドコモは9月17日、「iPhone 13」シリーズと新「iPad」、新「iPad mini」の販売価格を発表した。予約受け付けは既報のとおり9月17日午後9時より開始し、9月24日に発売する。
iPhone 13シリーズは、MNPの場合「5G WELCOME割」で22,000円の値引きが適用される（下記の分割支払い料金には適用済み）。また分割支払い（24回）で、使った端末をNTTドコモに返却する「いつでもカエドキプログラム」の利用時は、分割支払金の最終回分は支払い不要となり、早期返却の場合は端末返却後23回目までの支払い分に550円/月の割引が受けられる。
iPhone 13 mini
128GB
- 機種代金：98,208円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：1,189円/月×23回＋最終回48,840円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：2,146円/月×23回＋最終回48,840円
256GB
- 機種代金：120,384円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：1,694円/月×23回＋最終回59,400円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：2,651円/月×23回＋最終回59,400円
512GB
- 機種代金：151,272円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：2,406円/月×23回＋最終回73,920円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：3,363円/月×23回＋最終回73,920円
iPhone 13
128GB
- 機種代金：111,672円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：1,488円/月×23回＋最終回55,440円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：2,444円/月×23回＋最終回55,440円
256GB
- 機種代金：125,136円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：1,786円/月×23回＋最終回62,040円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：2,743円/月×23回＋最終回62,040円
512GB
- 機種代金：164,736円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：2,705円/月×23回＋最終回80,520円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：3,661円/月×23回＋最終回80,520円
iPhone 13 Pro
128GB
- 機種代金：142,560円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：2,200円/月×23回＋最終回69,960円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：3,156円/月×23回＋最終回69,960円
256GB
- 機種代金：165,528円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：2,739円/月×23回＋最終回69,960円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：3,696円/月×23回＋最終回69,960円
512GB
- 機種代金：197,208円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：3,428円/月×23回＋最終回96,360円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：4,384円/月×23回＋最終回96,360円
1TB
- 機種代金：226,512円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：4,070円/月×23回＋最終回110,880円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：5,027円/月×23回＋最終回110,880円
iPhone 13 Pro Max
128GB
- 機種代金：165,528円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：2,739円/月×23回＋最終回80,520円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：3,696円/月×23回＋最終回80,520円
256GB
- 機種代金：182,160円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：3,060円/月×23回＋最終回89,760円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：4,017円/月×23回＋最終回89,760円
512GB
- 機種代金：213,048円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：3,772円/月×23回＋最終回104,820円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：4,729円/月×23回＋最終回104,280円
1TB
- 機種代金：243,144円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：4,449円/月×23回＋最終回118,800円
- 新規／機種変更／契約変更で分割支払い（24回）の場合：：5,406円/月×23回＋最終回118,800円
iPad（第9世代）
64GB
- 機種代金：60,984円
- 分割支払い（36回）の場合：1,694円×36回
256GB
- 機種代金：81,576円
- 分割支払い（36回）の場合：2,266円×36回
iPad mini（第6世代）
64GB
- 機種代金：85,536円
- 分割支払い（36回）の場合：2,736円×36回
256GB
- 機種代金：103,752円
- 分割支払い（36回）の場合：2,882円×36回