auは9月16日、「iPhone 13」シリーズと新「iPad」、新「iPad mini」のau販売価格を発表した。予約受け付けは既報のとおり9月17日午後9時より開始し、9月24日に発売する。
iPhone 13シリーズは、「au Online Shop お得割」でMNPの場合22,000円、新規の場合11,000円の値引きが適用される（下記の分割支払い料金には適用済み）。また分割支払い（24回）で「スマホトクするプログラム」の利用時（12カ月以上利用後、25カ月目までに製品をKDDIが回収することが条件）、分割支払金の最終回分は支払い不要となる。
iPhone 13 mini
128GB
- 機種代金：101,070円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回1,424円＋1,413円/月×22回＋最終回46,560円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回1,908円＋1,891円/月×22回＋最終回46,560円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：2,370円/月×23回＋最終回46,560円
256GB
- 機種代金：115,020円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回1,754円＋1,743円/月×22回＋最終回52,920円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回2,238円＋2,221円/月×22回＋最終回52,920円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：2,700円/月×23回＋最終回52,920円
512GB
- 機種代金：143,040円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回2,414円＋2,403円/月×22回＋最終回65,760円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回2,898円＋2,881円/月×22回＋最終回65,760円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：3,360円/月×23回＋最終回65,760円
iPhone 13
128GB
- 機種代金：115,020円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回1,754円＋1,743円/月×22回＋最終回52,920円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回2,238円＋2,221円/月×22回＋最終回52,920円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：2,700円/月×23回＋最終回52,920円
256GB
- 機種代金：128,970円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回2,084円＋2,073円/月×22回＋最終回59,280円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回2,568円＋2,551円/月×22回＋最終回59,280円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：3,030円/月×23回＋最終回59,280円
512GB
- 機種代金：156,995円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回2,739＋2,728円/月×22回＋最終回72,240円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回3,223円＋3,206円/月×22回＋最終回72,240円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：3,685円/月×23回＋最終回72,240円
iPhone 13 Pro
128GB
- 機種代金：143,040円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回2,414円＋2,403円/月×22回＋最終回65,760円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回2,898円＋2,881円/月×22回＋最終回65,760円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：3,360円/月×23回＋最終回65,760円
256GB
- 機種代金：156,995円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回2,739円＋2,728円/月×22回＋最終回72,240円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回3,223円＋3,206円/月×22回＋最終回72,240円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：3,685円/月×23回＋最終回72,240円
512GB
- 機種代金：185,015円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回3,399円＋3,388円/月×22回＋最終回85,080円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回3,883円＋3,866円/月×22回＋最終回85,080円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：4,345円/月×23回＋最終回85,080円
1TB
- 機種代金：212,920円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回4,054円＋4,043円/月×22回＋最終回97,920円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回4,538円＋4,521円/月×22回＋最終回97,920円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：5,000円/月×23回＋最終回97,920円
iPhone 13 Pro Max
128GB
- 機種代金：156,995円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回2,739円＋2,728円/月×22回＋最終回72,240円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回3,223円＋3,206円/月×22回＋最終回72,240円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：3,685円/月×23回＋最終回72,240円
256GB
- 機種代金：170,945円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回3,069円＋3,058円/月×22回＋最終回78,600円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回3,553円＋3,536円/月×22回＋最終回78,600円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：4,015円/月×23回＋最終回78,600円
512GB
- 機種代金：198,965円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回3,729円＋3,718円/月×22回＋最終回91,440円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回4,213円＋4,196円/月×22回＋最終回91,440円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：4,675円/月×23回＋最終回91,440円
1TB
- 機種代金：226,870円
- MNPで分割支払い（24回）の場合：：初回4,384円＋4,373円/月×22回＋最終回104,280円
- 新規で分割支払い（24回）の場合：：初回4,868円＋4,851円/月×22回＋最終回104,280円
- 機種変更で分割支払い（24回）の場合：：5,330円/月×23回＋最終回104,280円
iPad（第9世代）
64GB
- 機種代金：58,320円
- 分割支払い（36回）の場合：1,620円×36回
256GB
- 機種代金：76,320円
- 分割支払い（36回）の場合：2,120円×36回
iPad mini（第6世代）
64GB
- 機種代金：79,200円
- 分割支払い（36回）の場合：2,200円×36回
256GB
- 機種代金：97,920円
- 分割支払い（36回）の場合：2,720円×36回