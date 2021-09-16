auは9月16日、「iPhone 13」シリーズと新「iPad」、新「iPad mini」のau販売価格を発表した。予約受け付けは既報のとおり9月17日午後9時より開始し、9月24日に発売する。

iPhone 13／iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro／iPhone 13 Pro Max

iPhone 13シリーズは、「au Online Shop お得割」でMNPの場合22,000円、新規の場合11,000円の値引きが適用される（下記の分割支払い料金には適用済み）。また分割支払い（24回）で「スマホトクするプログラム」の利用時（12カ月以上利用後、25カ月目までに製品をKDDIが回収することが条件）、分割支払金の最終回分は支払い不要となる。

iPhone 13 mini

128GB

機種代金 ：101,070円

：101,070円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回1,424円＋1,413円/月×22回＋最終回46,560円

：：初回1,424円＋1,413円/月×22回＋最終回46,560円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回1,908円＋1,891円/月×22回＋最終回46,560円

：：初回1,908円＋1,891円/月×22回＋最終回46,560円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：2,370円/月×23回＋最終回46,560円

256GB

機種代金 ：115,020円

：115,020円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回1,754円＋1,743円/月×22回＋最終回52,920円

：：初回1,754円＋1,743円/月×22回＋最終回52,920円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回2,238円＋2,221円/月×22回＋最終回52,920円

：：初回2,238円＋2,221円/月×22回＋最終回52,920円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：2,700円/月×23回＋最終回52,920円

512GB

機種代金 ：143,040円

：143,040円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回2,414円＋2,403円/月×22回＋最終回65,760円

：：初回2,414円＋2,403円/月×22回＋最終回65,760円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回2,898円＋2,881円/月×22回＋最終回65,760円

：：初回2,898円＋2,881円/月×22回＋最終回65,760円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：3,360円/月×23回＋最終回65,760円

iPhone 13

128GB

機種代金 ：115,020円

：115,020円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回1,754円＋1,743円/月×22回＋最終回52,920円

：：初回1,754円＋1,743円/月×22回＋最終回52,920円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回2,238円＋2,221円/月×22回＋最終回52,920円

：：初回2,238円＋2,221円/月×22回＋最終回52,920円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：2,700円/月×23回＋最終回52,920円

256GB

機種代金 ：128,970円

：128,970円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回2,084円＋2,073円/月×22回＋最終回59,280円

：：初回2,084円＋2,073円/月×22回＋最終回59,280円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回2,568円＋2,551円/月×22回＋最終回59,280円

：：初回2,568円＋2,551円/月×22回＋最終回59,280円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：3,030円/月×23回＋最終回59,280円

512GB

機種代金 ：156,995円

：156,995円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回2,739＋2,728円/月×22回＋最終回72,240円

：：初回2,739＋2,728円/月×22回＋最終回72,240円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回3,223円＋3,206円/月×22回＋最終回72,240円

：：初回3,223円＋3,206円/月×22回＋最終回72,240円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：3,685円/月×23回＋最終回72,240円

iPhone 13 Pro

128GB

機種代金 ：143,040円

：143,040円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回2,414円＋2,403円/月×22回＋最終回65,760円

：：初回2,414円＋2,403円/月×22回＋最終回65,760円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回2,898円＋2,881円/月×22回＋最終回65,760円

：：初回2,898円＋2,881円/月×22回＋最終回65,760円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：3,360円/月×23回＋最終回65,760円

256GB

機種代金 ：156,995円

：156,995円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回2,739円＋2,728円/月×22回＋最終回72,240円

：：初回2,739円＋2,728円/月×22回＋最終回72,240円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回3,223円＋3,206円/月×22回＋最終回72,240円

：：初回3,223円＋3,206円/月×22回＋最終回72,240円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：3,685円/月×23回＋最終回72,240円

512GB

機種代金 ：185,015円

：185,015円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回3,399円＋3,388円/月×22回＋最終回85,080円

：：初回3,399円＋3,388円/月×22回＋最終回85,080円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回3,883円＋3,866円/月×22回＋最終回85,080円

：：初回3,883円＋3,866円/月×22回＋最終回85,080円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：4,345円/月×23回＋最終回85,080円

1TB

機種代金 ：212,920円

：212,920円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回4,054円＋4,043円/月×22回＋最終回97,920円

：：初回4,054円＋4,043円/月×22回＋最終回97,920円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回4,538円＋4,521円/月×22回＋最終回97,920円

：：初回4,538円＋4,521円/月×22回＋最終回97,920円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：5,000円/月×23回＋最終回97,920円

iPhone 13 Pro Max

128GB

機種代金 ：156,995円

：156,995円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回2,739円＋2,728円/月×22回＋最終回72,240円

：：初回2,739円＋2,728円/月×22回＋最終回72,240円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回3,223円＋3,206円/月×22回＋最終回72,240円

：：初回3,223円＋3,206円/月×22回＋最終回72,240円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：3,685円/月×23回＋最終回72,240円

256GB

機種代金 ：170,945円

：170,945円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回3,069円＋3,058円/月×22回＋最終回78,600円

：：初回3,069円＋3,058円/月×22回＋最終回78,600円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回3,553円＋3,536円/月×22回＋最終回78,600円

：：初回3,553円＋3,536円/月×22回＋最終回78,600円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：4,015円/月×23回＋最終回78,600円

512GB

機種代金 ：198,965円

：198,965円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回3,729円＋3,718円/月×22回＋最終回91,440円

：：初回3,729円＋3,718円/月×22回＋最終回91,440円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回4,213円＋4,196円/月×22回＋最終回91,440円

：：初回4,213円＋4,196円/月×22回＋最終回91,440円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：4,675円/月×23回＋最終回91,440円

1TB

機種代金 ：226,870円

：226,870円 MNPで分割支払い（24回）の場合 ：：初回4,384円＋4,373円/月×22回＋最終回104,280円

：：初回4,384円＋4,373円/月×22回＋最終回104,280円 新規で分割支払い（24回）の場合 ：：初回4,868円＋4,851円/月×22回＋最終回104,280円

：：初回4,868円＋4,851円/月×22回＋最終回104,280円 機種変更で分割支払い（24回）の場合 ：：5,330円/月×23回＋最終回104,280円

iPad（第9世代）

64GB

機種代金 ：58,320円

：58,320円 分割支払い（36回）の場合 ：1,620円×36回

256GB

機種代金 ：76,320円

：76,320円 分割支払い（36回）の場合 ：2,120円×36回

iPad mini（第6世代）

64GB

機種代金 ：79,200円

：79,200円 分割支払い（36回）の場合 ：2,200円×36回

256GB