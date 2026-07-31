NTTドコモは7月31日、「Google Play」のアプリストア内で「NTT DOCOMO払い」を期間中合計5,000円以上利用した人を対象に、抽選で最大5万ポイントを進呈する「Google Play 灼熱MAX！神引き大抽選キャンペーン」を発表した。開催期間は8月1日から9月10日まで。

「Google Play 灼熱MAX！神引き大抽選キャンペーン」を開催

キャンペーンへの参加にはエントリーが必要で、「Google Play」のアプリストアの支払い方法でキャリア決済を選択し、合計5,000円以上利用した人の中から抽選で、最大5万ポイントを進呈する。

参加条件は以下の4点。

（1）ドコモのGoogle Play対応Android端末を利用しており、dポイントクラブ会員であること

（2）キャンペーンサイトからエントリーすること

（3）キャンペーン期間中にGoogle Playの支払い方法を「NTT DOCOMO払い」に設定して支払うこと

（4）キャンペーン期間中にキャリア決済で合計税込5,000円以上利用することの4点。

特典は、1等が5万ポイントで10人、2等が1万ポイントで100人、3等が500ポイントで1万人に進呈される。進呈するポイントは期間・用途限定で、有効期限は進呈日を含め94日。進呈時期は2026年11月末を予定している。キャンペーンサイトは2026年8月1日に公開予定となっている。