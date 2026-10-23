KDDI／KDDI Digital Life／ワイヤ・アンド・ワイヤレス（Wi2）は10月22日、通信サービスを製品に組み込む「ConnectIN povo」の対応製品に、富士通クライアントコンピューティング（FCCL）のノートPCを追加した。対象となるのは「FMV Note U（WU7-L3）」で、10月22日からFMV公式ショッピングサイト「FMV Store」で受注を開始している。提供開始は11月中旬の予定。

ConnectIN povoに対応したFMV Note U

3年間のデータ容量をPC本体の価格に含めて提供

「ConnectIN povo」は、PCなどの機器にpovo2.0の通信サービスを組み込み、提供する仕組み。2025年7月に日本HPのノートPCを対象として提供が始まり、今回新たにFCCLの製品が加わった。

今回の「FMV ConnectIN povo」対応モデルは、au回線の5G／4G LTE通信に対応する。購入後にpovo2.0のアカウント登録と通信機能の有効化を行えば、別途通信契約を結ぶことなくデータ通信を利用できる。

データ容量は100GB／500GB／1TBの3種類から選択でき、いずれも最長3年間利用可能。1年あたりに換算すると、それぞれ約33GB／約167GB／約333GBとなる。通信料金はPC本体の価格に含まれており、月額固定費は発生しない。データ容量を使い切った場合や3年間の利用期間が終了した後も、必要な容量を追加購入できる。

公衆Wi-Fiサービス「ギガぞうWi-Fi」も利用可能。主要なカフェや飲食チェーン店など、全国10万以上のスポットでWi-Fi接続を利用できるほか、VPN機能によって暗号化されていないフリーWi-Fiへの接続にも対応する。

auひかりプラス契約者にはデータ使い放題の特典も

あわせて、固定回線サービス「auひかりプラス」の利用者を対象に、「ConnectIN povo」対応PCで使える「データ使い放題ボーナス（31日間）」のプロモコードを毎月提供する特典を10月22日から開始した。提供期間は最長3年間となる。

対象となる通信サービスは、「FMV ConnectIN povo」の500GB／1TBモデルと、日本HPの「HP eSIM Connect LITE by povo」の300GBモデル。「FMV ConnectIN povo」の100GBモデルは対象外となる。

特典の適用には、対象のConnectIN povoサービスに加え、「auひかりプラス」と有料オプション「Wi-Fi パック」の契約、および同オプションに含まれる「ギガぞうWi-Fi」の利用登録が必要となる。

特典の申し込みは対象機器1台につき1回まで。適用後は最長3年間、毎月プロモコードが提供される。データ使い放題ボーナスの利用中も、ネットワークの混雑状況や利用状況によって通信速度が制限される場合がある。