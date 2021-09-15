アップルが9月15日に発表した新型iPhone「iPhone 13」シリーズや、iPad / iPad mini新モデルの登場にともない、キャリア各社が取り扱い情報を発表した。9月15日15時50分時点では、NTTドコモと楽天モバイルから正式に取り扱いが発表されている。
NTTドコモ
NTTドコモは、iPhone 13シリーズ4機種（iPhone 13 mini / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max）と、iPad（第9世代）、iPad mini（第6世代）の取り扱いを発表した。
iPhone 13シリーズは9月17日午後9時から、ドコモオンラインショップ、ドコモホームページ、およびiPhoneを取り扱うドコモ販売店で予約を開始。9月24日に販売開始する。
iPad（第9世代）およびiPad mini（第6世代）も同じスケジュールとなり、ドコモオンラインショップ、ドコモホームページ、およびiPadを取り扱うドコモ販売店で9月17日午後9時から予約を開始。9月24日に販売開始する。
楽天モバイル
楽天モバイルでは、iPhone 13シリーズ4機種（iPhone 13 mini / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max）の取り扱いが発表された。
楽天モバイルショップと楽天モバイル公式サイト、および楽天モバイル公式 楽天市場店にて、9月17日午後9時から予約を開始。9月24日に販売開始する。