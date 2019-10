Visual Studioエンジニアリングチームは10月24日(米国時間)、「Update Visual Studio for Mac for an improved Unity experience!|Visual Studio Blog」において、Visual Studio for MacにおけるUnity開発機能を改善したと伝えた。最近取り込まれた改善によって、ビルド時間の短縮やデバッグ効率の向上、コーディング効率の向上などが実現するという。

Visual Studio for Mac - 資料: Visual Studioエンジニアリングチーム

Unityはリアルタイム3D作成のためのプラットフォーム。ゲーム開発で使われることの多い技術だが、現在では映画業界、自動車業界、マーケティング業界などほかの分野においても重要な技術として扱われるようになってきている。現実拡張や仮想現実などのコンテンツの6割以上でUnityが使われていると言われており、今後もさらに重要性が増すと予測されている。

Microsoftはこのところ、Visual Studio for Macの改善に取り組んでいる。Windows向けのVisual StudioとMac向けのVisual Studioの共通部分を整理し、Windows向けに施した改善の成果が迅速にMac版にも反映されるようにといった作業を進めている。MicrosoftはMac版を重要なプラットフォームと位置づけているものと見られ、今後も改善が進められるものとみられる。