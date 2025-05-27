「空飛ぶクルマ」のニュースまとめ

その市場規模はモルガン・スタンレーの試算では2040年に1兆5000億ドル規模とされ、日本でも2018年12月に経済産業省が実現に向けたロードマップが策定され、2023年に事業化を果たすことが掲げられるなど、世界中で開発競争が進む「空飛ぶクルマ」の開発動向やサービス情報などについてお届けします。