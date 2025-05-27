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「空飛ぶクルマ」のニュースまとめ

その市場規模はモルガン・スタンレーの試算では2040年に1兆5000億ドル規模とされ、日本でも2018年12月に経済産業省が実現に向けたロードマップが策定され、2023年に事業化を果たすことが掲げられるなど、世界中で開発競争が進む「空飛ぶクルマ」の開発動向やサービス情報などについてお届けします。

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無限に広がる大宇宙や話題のドローンといった航空関連に関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。ロケットや人工衛星、宇宙飛行士、天文観測、ドローン、エアレースなど、身近な話題から素粒子やダークマター、重力波といった、最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。