ノートPCを外出先や移動時はそのまま使うが、デスクでは外部ディスプレイやマウス、キーボードを接続して作業効率をアップさせる、というスタイルで使っている人は多いのはないだろうか。このスタイルで面倒なのが、各種デバイスの接続だ。外出や会議でノートPCをデスクから持ち出すたびに、ディスプレイのケーブルやUSBデバイスを取り外すのは手間というもの。それを解決してくれるのが、「Dell 6-in-1 USB-Cマルチポート アダプター DA305」（以下DA305）だ。

「Dell 6-in-1 USB-Cマルチポート アダプター DA305」。直販価格は14,960円

DA305は、複数のインタフェースを備えるType-C接続のアダプターだ。2つのUSB Type-Aポートをはじめ、USB Type-Cポート、HDMI出力、DisplayPort出力、有線LAN（ギガビットイーサ）を各1つずつ備えている。ここにディスプレイのケーブルやマウス、キーボード、LANケーブルなどを接続しておけば、ノートPCのType-Cポートに接続するだけで、すべてを認識させられるのが最大の強みと言える。

また、DA305が便利なのはType-Cポートが多機能であること。USB 3.1 Gen2としてのデータ転送のほか、映像出力に加え、最大90Wのパワーパススルー機能を搭載。つまり、このType-Cポートに充電器を接続し、ノートPCの充電対応のType-CポートにDA305を取り付ければ充電も同時に行える。

DA305に各種デバイスやディスプレイケーブルに加えて、充電器（Type-C限定）も接続しておけば、ノートPCの持ち出しや設置はDA305のType-Cケーブル接続だけで済ませられるようになる。頻繁にノートPCを持ち出す人にとっては、手間をグンと減らせられるわけだ。

HDMIとDisplayPortは4Kの60Hz出力をサポート。高解像度のディスプレイとも組み合わせられる。USB Type-AポートはUSB 3.1 Gen2仕様と最大10Gbpsの高速なデータ転送に対応と外付けSSDなど高速な外部ストレージと接続しても、その速度を十分活かせるのもよいところだ。

USBは最大10GbpsのUSB 3.1 Gen2対応なので、高速な外付けSSDの速度も活かせる

DA305はコンパクトながら、多彩なインタフェースと機能を持ち、ノートPCの利便性を向上させられる頼れるアダプターだ。ノートPCに外部ディスプレイを接続したり、複数のデバイスを取り付けて使っているという人にぜひとも注目してほしい。仕事の効率アップに役立つはずだ。

原稿 芹澤正芳 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

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