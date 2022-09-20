スモールサイズからタワー型まで幅広いビジネス向けのデスクトップPCを展開しているデル・テクノロジーズの「OptiPlex」シリーズ。その中にディスプレイが一体となったオールインワン型も存在するが、ここではその新型「OptiPlex 5400 オールインワン」を紹介する。CPUに第12世代インテル® Core™ プロセッサーを採用することで、デスクに設置しやすいサイズながら高い性能を実現。Webカメラやマイクも搭載と、ビデオ会議もこなせる。ビジネスに必要な性能と機能がしっかりと詰まったその魅力をさっそくお届けしよう。

ディスプレイと一体型の「OptiPlex 5400 オールインワン」。価格は280,509円から

デスクを圧迫しないオールインワン型

「OptiPlex 5400 オールインワン」は、ディスプレイと本体が一体型のデスクトップPCなので、デスクのスペースを圧迫せずに設置できるのが最大の強みだ。ディスプレイは23.8型で解像度はフルHD（1,920×1,080ドット）なので、仕事で使うには十分。本体は幅540.2mm×奥行き52.6mm×高さ344mmと24型クラスのディスプレイと変わらないサイズだ。しかも一体型なので、マウスとキーボードを無線タイプにすれば、配線は電源ケーブルだけで済む。ノートPCと変わらない設置の手軽さで、大きな画面で仕事をできるのが非常に便利だ。

デスクトップPCながら電源ケーブルを接続するだけで使える手軽さ

下部にはスピーカーを搭載

ビデオ会議アプリに最大限ネットワークの帯域を割り当てる機能も用意

オールインワンといっても基本性能は十分高い。CPUに第12世代インテル® Core™ プロセッサーを採用しており、2022年7月末の原稿執筆時点では第12世代インテル® Core™ i3-12100（4コア8スレッド）、第12世代インテル® Core™ i5-12500（6コア12スレッド）、第12世代インテル® Core™ i7-12700（12コア20スレッド）から選択が可能。試用したモデルには、原稿執筆時点で選択できない省電力向けの第12世代インテル® Core™ i5-12500T（6コア12スレッド）が搭載されていたので、参考までにしてほしいが、PCの総合的な性能を測定する「PCMark 10」を実行してみた。ちなみに、メモリは8GB（DDR4）が搭載されている。

PCMark 10のStandardテストの結果

ビデオ会議/Webブラウジング/アプリ起動性能を見る“Essentials”で4,100以上、表計算／文書作成性能を見る“Productivity”で4,500以上、写真や映像編集の性能を見る“Digital Content Creation”で3,450以上が「オススメPCのスコア」となっているが、それをすべて上回っている。一般的な用途で不満を感じることはないだろう。このスコアと同等以上を求めるなら、第12世代インテル® Core™ i5-12500か第12世代インテル® Core™ i7-12700を選択すれば間違いない。

また、ストレージには基本256GBのNVMe SSDが搭載されているが、さらに256GB～2TBのNVMe SSDや500GB～2TBのHDDを追加できる。大容量のストレージ環境も構築できるのはうれしいところだ。

ストレージを追加しての注文も可能だ

インターフェースは左側面にSDカードスロット、USB Type-Cポート（USB 3.2 Gen2）×1、USB Type-Aポート（USB 3.2 Gen1）×1、ヘッドセット端子を用意。背面には有線LANポート、USB Type-Aポート（USB 3.2 Gen2）×2、USB Type-Aポート（USB 2.0）×2、DisplayPort出力を備える。なお、原稿執筆時点では、これにHDMI入力や出力も備えたものが基本シャーシとなっている。映像出力があるので、ディスプレイをもう1台追加してマルチディスプレイ環境を構築しやすいのは大きな強み。広い画面で作業効率を上げたい人にはうれしい機能と言える。試しに、4Kディスプレイと接続したが、問題なく4K解像度で画面の拡張が可能だった。

スタンドは取り外しが可能で、VESAにも対応しているのでモニタアームなどに変更もできる。高さ調整やピボットも可能なスタンドも別売りで用意されているので、高機能なスタンドを求めるなら変更するのもよいだろう。

スタンドは取り外し可能でVESAにも対応

別売りで高機能なスタンドも用意されている

省スペースなデスクトップで一般的な用途なら十分快適に使える性能を持つ。テレワークなどでノートPCよりも大画面で作業しやすいPCを求めながら、デスクのスペースを圧迫したくないという用途にピッタリの1台と言えるだろう。

原稿 芹澤正芳 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

第12世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー 圧倒的なスピードと処理能力により、高速かつ安定感のある使い心地を実現。 Intel、インテル、Intelロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optaneは、アメリカ合衆国および／またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。 購入はこちら

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