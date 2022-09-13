原材料やエネルギー価格の高騰により、パソコンなどIT機器でも徐々にインフレが進みつつある。特にノートパソコンは高度な技術を要する部品が多数組み込まれていることもあり、一年前と比べると実売価格もグッと上がった実感がある。

そうは言っても社内調達部門の予算は簡単に増えないし、仮に自分で購入するとしても、予算の範囲を大きく逸脱するというわけにも行かない。今後もこうしたインフレ傾向は続いていくわけで、なかなか苦しい状況だ。

そんなユーザーにお勧めなのが、今回紹介する「Latitude 3330」だ。13型液晶ディスプレイを備えるモバイルノートパソコンで、比較的リーズナブルながらも、ビジネスに要求される機能は過不足なく備えている。「ちょうどいい」性能のノートパソコンを、「ちょうどいい価格」で購入したいユーザーに向いている。

B5ファイルサイズで扱いやすい筐体サイズ

Latitude 3330シリーズは、法人向けのLatitudeシリーズの中でも比較的低価格で購入できるスタンダードなノートパソコンだ。搭載する液晶ディスプレイは13.3型でB5ファイルサイズのコンパクトな筐体を採用する。最小構成の重さは1.2kgと軽量で、さまざまな場所に持ち歩いて利用できる。

CPUには「第11世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー」を採用する。最新の「第12世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー」ではないが、書類作成や情報収集、ビデオ会議など現在のビジネス環境で利用するなら十分だ。

今回検証したのは、CPUに「インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー」、メインメモリは8GB、ストレージは256GBといった構成の「ベーシックモデル」である。現在配布中の「20％OFFクーポンを適用することで、149,585円で購入できる。

Latitude 3330 ベーシックモデルを試用した。メモリやSSDの容量はビジネス用途なら十分

このように比較的低価格なモデルではあるが、だからといって安っぽさは感じない。天板やキーボード面には、しっとりとした質感のシルバーを採用する。天板に入っているデル・テクノロジーズの小さなロゴマークがデザインのアクセントになっており、ビジネス向けノートパソコンらしい、落ち着いたデザインだ。

キーボードは、フルサイズキーボードでも採用されることが多い一般的な6段構成だ。タッチは比較的柔らかめながら、適度な反発を感じるタイプ。総合的にキー入力にはあまり力を必要としないので手首や指先に疲れを感じにくく、タンタンと軽快に文字などを入力していけるのが快適だった。

タッチパッドの表面はさらさらとした質感で、マウスカーソルをスムーズに操作できた。ボタンは装備しないタイプで、タッチパッドの全面を操作に利用できるほか、複数の指でタッチして各種操作が行えるマルチタッチにも対応する。外出先などマウスが利用できない環境では非常に便利な機能なので、活用したい。

ビデオ会議を含めたマルチタスクも余裕

インタフェースもかなり充実している。左側面には付属のACアダプタと接続するための充電端子、HDMI、映像出力機能や充電機能を兼ね備えるThunderbolt 4を備える。右側面はmicroSDメモリーカードスロット、サウンド入出力端子、2個のUSB 3.2 Gen 1ポートという構成だ。

Thunderbolt 4端子を通じて充電もできるため、大型液晶ディスプレイとType-Cケーブル1本で接続して、充電とディスプレイ接続ができる。こうした機能はLatitudeシリーズの上位モデルでは当たり前の機能だが、スタンダードなLatitude 3330でもまったく同じような使い方ができるのは便利だ。

左側面には充電端子、HDMI、Thunderbolt 4を搭載

右側面にはmicroSDメモリーカードスロットやUSBポートを備える

使い勝手も十分高い。インストールされているOSはWindows 11 Proで、OSや各種アプリの起動はスムーズだし、Microsoft Teamsでビデオ会議を行いながら、PowerPointやPDFの資料を開いて共有しても、作業が止まったり応答しなくなったりすることもない。この原稿の作成や情報収集を今回借りたLatitude 3330で行ったが、この程度の作業なら非常に快適に行えた。

デル・テクノロジーズ独自の各種ユーティリティも利用できる。「ExpressResponse」は、日常的なアプリの利用状況をAIが分析し、よく利用するアプリを快適に利用できるように最適化する機能だ。「ExpressCharge」機能にも対応しており、40分の充電作業で80％までバッテリーを回復できる。

ビデオ会議を利用する際に便利なのは、「Intelligent Audio」機能だ。高品質なマイクとスピーカー、AIを利用したノイズキャンセル機能により、ビデオ会議中に発生する生活音などのノイズを低減し、すっきりクリアの音声で会議に参加できる。また、ビデオ会議を行っている相手の音声に含まれるノイズも軽減してくれる。

Latitude 3330に搭載されているさまざまなツールは、ビジネスでの利用を快適にしてくれる

ビジネス向けではない低価格なノートパソコンでは、マイクやスピーカーの品質が低く、またIntelligent Audioのような機能を搭載していないことが多い。しかしLatitude 3330なら、リーズナブルな価格ながらもビデオ会議には欠かせないこうした機能が利用できるようになっている。

デザイン面、機能や性能、インタフェースなど、ビジネス向けノートパソコンに必要な要素を過不足なく備えるLatitude 3330は、幅広いビジネスユーザーにお勧めできる優れたノートパソコンと言ってよいだろう。

原稿 竹内亮介 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

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